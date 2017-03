Nedbemanning før fusjon i Baker Hughes

Fusjonen skal etter planen godkjennes til sommeren, men først er planen å nedbemanne med 80–100 stillinger. Alle de om lag 1.000 ansatte i den norske virksomheten har fått tilbud om frivillige sluttpakker, skriver Stavanger Aftenblad.

– For å møte utfordringene i dag og posisjonere selskapet for videre vekst i fremtiden, justeres virksomheten for å forbedre effektiviteten og redusere kostnadsstrukturen, skriver oljeserviceselskapet i en skriftlig kommentar til avisen.

Selskapet ble etablert i Norge i 1971 og har sitt hovedkontor i Tananger. Mange av de ansatte jobber offshore.

Det er vanlig med nedbemanninger etter sammenslåinger, for eksempel hvis selskapene som slås sammen har mange som gjør samme type arbeid.

Baker Hughes har rundt 33.000 ansatte globalt.

Selskapets inntekter falt drastisk i fjor, og var ned hele 37 prosent fra året før til 9,8 milliarder dollar. Årsaken var et bratt fall i aktiviteten, skrev selskapet i sin årsrapport.

Bekreftet storfusjon

Det var i oktober at General Electric bekreftet sammenslåingen med Baker Hughes til ett selskap med en samlet omsetning på 32 milliarder dollar (264,4 milliarder kroner), og aktivitet i 120 land.

Selskapet skal børsnoteres på New York Stock Exchange og ha delt hovedkvarter i Houston og London.

Selskapene venter at fusjonen vil bli godkjent omtrent halvveis i 2017, etter at det amerikanske Justisdepartementet er ferdig med en gjennomgang.

Les mer: General Electric bekrefter gigantfusjon

Baker Hughes gjør mange jobber på norsk sokkel. Blant annet fikk selskapet i fjor en kontrakt på fire år for sementarbeid og komplettering på Cat J-riggen Askepott, som borer på Oseberg-feltet.