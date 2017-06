Klimaministeren skal gjøre bensinbiler helt uinteressant å kjøpe

Og han må lykkes, hvis regjeringen skal nå sitt mål om å utrydde salget av nye bensin- og dieselbiler innen 2025.

Det skal skje med en blanding av pisk og gulrot.

Overfor E24 er klima- og miljøminister Vidar Helgesen mest opptatt av gulroten.

– Målet er at det ikke skal være nye fossilbiler solgt fra 2025. Vi kan ikke forby det, blant annet på grunn av EU-regelverk, sier Helgesen.

– Hva er egentlig forskjellen i praksis?

– At vi skal ha virkemidler som gjør at det blir helt uinteressant å kjøpe fossilbiler i 2025.

– Hvilke virkemidler skal det være?

– Elbil-politikken vi har nå vil ta oss langt på vei, og kanskje helt frem. Se på incentivene vi har for kjøp av elbil, pluss teknologiutviklingen som allerede skjer. Nå kommer det biler med 500 kilometers rekkevidde til under 300.000 kroner, sier klimaministeren.

– Det viser at dette er biler som også kan brukes i distriktene, og ikke bare er for folk som har råd til å kjøpe Tesla. Utviklingen vil fortsette. Og i 2025 vil fossilbiler være et relativt uinteressant segment, spår han.

Klima-meny



Fredag la Helgesen frem regjeringens Klimastrategi for 2030. Den inneholder det klimaministeren kaller en «tiltaksmeny» for hvordan Norge oppfyller våre forpliktelser i klimaavtalen.

Samlet gjør tiltakene at Norge kan overholde sine kuttlovnader og vel så det, ifølge klimaministeren.

– Det er fordi vi har allerede vedtatt politikk som har et utslippspotensial på rundt 16 millioner tonn. I tillegg lister vi tiltak for under 500 kroner tonnet som er kostnadseffektive, og som utgjør rundt 18 millioner tonn, sier han.

Til sammen 34 millioner tonn, altså. Imens har Norge forpliktet seg til 40 prosents kutt i klimautslippene innen 2030, som etter dagens beregninger tilsvarer 30 millioner tonn. 20–25 millioner tonn kuttes på hjemmebane, mens vi henter 5,5-11 millioner via ulike EU-kvoter.

– Vi har altså en tiltaksmeny som langt overskrider det vi er nødt til å gjøre hjemme, sier Helgensen.

Klimaministeren ser for seg at ni millioner tonn – altså opp mot halvparten av kuttene innenfor Norges grenser – gjøres i transportsektoren alene.

– Transportsektoren er den klart største utslippskilden, og blir dermed det aller viktigste området å kutte på, sier han.



Lover flere ladestasjoner



Derav behovet klimaministeren ser for å kneble hele nybilmarkedet for fossilbiler innen 2025. Regjeringen lanserte målet i Nasjonal transportplan, og det er altså ingen nyhet i fredagens klimastrategi.

Men klimaministeren varsler nå et nytt tiltak for å nå målet: Han sier regjeringen vil utarbeide en nasjonal plan for utbygging av infrastruktur for miljøvennlig transport.

– Det betyr nye el-ladepunkter og fyllestasjoner for hydrogen og biogass, sier Helgesen.

– Og hva skal være pisken for kjøp av bensin- og dieselbiler?

– Virkemidlene må vi ta stilling til år for år. Det er prinsippet i norsk politikk, svarer Helgesen.

– Men vi er også villige til å gjennomføre tiltak som du kaller pisk, fastslår han.

– Vil dere øke CO₂-avgiften?

– CO₂-avgiften er et hovedvirkemiddel i klimapolitikken. Det er et grunnleggende virkemiddel, svarer miljøministeren, uten å si rett ut at avgiften skal opp.

Han sier endringer i avgiftssatsene uansett må besluttes «år for år», mens man følger effekten av den teknologiske utviklingen og ulike gulrot-tiltak.

– Men folk får altså fortsatt kjøpe forurensende personbiler i 2025?

– Ja, hvis de fortsatt finnes på markedet.

Refses for tåkelegging



Mens klimaministeren mener den nye Klimastrategien er offensiv, møter den kritikk fra miljøorganisasjoner.

Bellona-sjef Frederic Hauge fremsto irritert og langet ut mot statsråden under fredagens presentasjon i Oslo.

Hauge mener regjeringen kun lager seg en sandkasse hvor de lister opp massevis av mulige tiltak som er velkjent fra tidligere, men uten å fastslå hvilke kutt man faktisk skal prioritere og hvordan.

Fagsjef Kåre Gunnar Fløystad i Zero er med på notene. Han mener regjeringen tåkelegger klimadebatten.

– De sier ikke noe om hvor Norge skal være i 2030. Det blir som å si at du skal slanke deg betydelig, uten å ha noe mål for hvor slank du skal bli, sier han til E24.

– Å komme i mål vil være lettere om vi vet hvor mål var, fortsetter han.

Klimaministeren maner kritikerne til tålmodighet.

– De konkrete virkemidlene presenteres veldig sjelden i stortingsmeldinger, sier han.

Han mener regjeringen uansett har kommet et godt stykke videre i denne klimastrategien, og viser blant annet til nye kutt-anslag for ulike sektorer.