– Det blir litt som når du og jeg skal kjøpe bil. Man vurderer kanskje en el- eller hybridbil, og selv om man vet at batteriene bare blir bedre og bedre, så må man jo bytte ut den gamle bilen en eller annen gang, sier miljøleder Stein Lorentzen i Circle K til E24.

Selv om prisene på solceller stadig faller, så mener nemlig Norges største bensinstasjonskjede at det er på tide å hoppe ned fra gjerdet og tørre å satse på solceller.

Denne våren har de satt i gang et pilotprosjekt der de skal utstyre to av stasjonene på Østlandet med solceller på taket innen mai. Kjeden har beregnet at det vil kutte strømforbruket på stasjonene med rundt 10 prosent.

– Det kan bli flere anlegg på sikt, men i denne fasen er vi mest opptatt av å høste erfaring med slike anlegg, både på det tekniske og økonomiske, sier Lorentzen.

Oslo kommune er med på prosjektet gjennom å støtte rundt ti prosent av kostnaden for det første anlegget på Økern.

– Klima- og energifondet er positive til at en stor aktør som Circle K ønsker å være med og vise at solceller i Oslo er en lønnsom og fremtidsrettet investering, sier Anders Brage Mikkelsen i Klimaetaten i Oslo kommune, i en pressemelding.

Circle Ks miljøsjef regner med at solcellene på Økern vil generere rundt 40.000 kilowattimer per år, mens stasjonen vanligvis bruker mellom 400.000 og 500.000.

Per Urdahl, daglig leder i Solel as, påpeker at mange stasjonstak i Norge har fine solforhold og vil passe godt til solcelleinstallasjon. Det er Solel som skal montere panelene for Circle K.

– Også i Norge gir solenergi god effekt. Faktisk passer vårt kalde klima bra for produksjonen av solstrøm. Det at Circle K som første selskap av sitt slag i Norge og Sverige nå kommer på banen har en stor og viktig signaleffekt for hele bransjen, sier Urdahl i en pressemelding.

Vurderer batteri

Solceller er langt ifra det eneste tiltaket Circle K prøver ut for å spare energi. I tillegg til å ta grep rundt kjøle- og klimaanlegg går man også gjennom kjøkkenutstyr og annet som trekker mye strøm.

Circle K gikk i fjor over til LED-basert belysning på stasjonene de eier selv, og ifølge selskapet kutter det strømforbruket deres med én gigawattimer årlig.

Miljøsjef Stein Lorentzen sier at én av utfordringene Circle K prøver å løse er å få ned effekttoppen i strømforbruket deres. Ettersom strømselskapene fakturerer næringskunder delvis basert på hvor mye man bruker av strøm på det meste i løpet av måneden, er det svært lønnsomt å få redusert disse forbrukstoppene.

– Vi har noen effekttopper gjennom døgnet og det koster dyrt. Ting som bilvask og matlaging på de mest hektiske tidene av døgnet drar godt i strømforbruket, sier Lorentzen.

– Med årene har fryse- og kjølerommene også blitt mye større enn før, og når vi får en ny ladning med brus eller mat som skal inn, så går disse kjøleanleggene for full maskin, legger han til.

Han sier at Circle K på sikt vurderer å installere batterier, som kan lagre strøm fra solceller eller strømnettet på tider av døgnet med lav bruk, for å kunne dempe strømbehovet på de hektiske tidene av døgnet.

– Det er vanskelig for oss å redusere effekttoppene, for vi kan jo ikke nekte folk å vaske bilen når de kommer fordi vi ønsker å jevne ut strømforbruket, sier Lorentzen.

Tar over ti år å nedbetale

Miljøsjefen i Circle K erkjenner at solcellene ikke er en spesielt lukrativ investering.

Han sier at noe av problemet er at takene på bensinstasjonene er relativt små, sammenlignet med størrelsen på mange av de andre næringsbyggene som installerer solceller, som store lagerbygg.

– Business-casen er ikke all verden i dag. Hvis vi tar litt i og legger til grunn av strømprisen er én kroner per kilowattime, så sparer vi rundt 40.000 kroner på stasjonen på Økern. Da vil det altså ta mer enn 10 år før anlegget er nedbetalt, litt enkelt sagt, sier Lorentzen og fortsetter:

– Og da forutsetter man jo også at strømprisen ikke faller i årene fremover.

Han sier at prosjektet er lønnsomt og at de ikke hadde gått inn i dette hvis det var et rent tapsprosjekt.

– Lønnsomheten er likevel ikke veldig god, men skal samfunnet bli mer karboneffektivt og få ned utslipp, så må aktører som oss være med, sier han.

Anlegget på Økern vil koste om lag en halv million, mens anlegget på Kjeller blir noe billigere. Oslo kommune bidrar med rundt 10 prosent av kostnaden for anlegget på Økern, tilsvarende 1,50 kroner per kilowattime).



Miljøsjefen i Circle K påpeker at Oslo kommune, i motsetning til mange andre, støtter prosjektet selv om man ikke tar i bruk en helt ny teknologi. De er altså villige til å støtte prosjektet så lenge man får mer fornybar energi.

Circle K vil utover våren og sommeren skaffe seg erfaringer og evaluere pilotprosjektet. Hvis resultatene er som de håper, så vil de vurdere å installere solceller på flere stasjoner fra høsten av.

– Vi forventer jo også at prisen på paneler vil falle i markedet og at vi kan få rabatter hvis vi kjøper flere solcelleanlegg av gangen, sier Lorentzen, som også håper tosidige paneler blir rimeligere, slik at man også kan fange opp refleksjonslys fra bakken i fremtiden.