Kjus har gått lei spådommer om snarlig fall i den globale oljeetterspørselen på bakgrunn av økningen i elbilsalget.

Foreløpig sist ut er Chris Watling i Longview Economics som til CNBC uttalte at han venter at oljeprisen faller til 10 dollar fatet i løpet av de neste seks til åtte årene.

«Det synes ikke som alle klarer å ha tungen rett i munnen her, dessverre» skriver Kjus i en oppdatering.

Utgangspunktet er at stadig flere elbiler vil, på bekostning av biler drevet av fossilt drivstoff, gjøre at etterspørselen etter olje faller.

«Det jeg synes er problematisk er at mange som får lov til å uttale seg i media bruker helt feil tall og veldig urealistiske forutsetninger som gjør at tidsperspektivet blir helt «kokkeliko» med hensyn på hvor raskt det er mulig å se disse skiftene som kommer», skriver Kjus.

I oppdateringen ser han nærmere på hva en elbilrevolusjon vil bety for oljeprisen fremover.

Tror på elbil-revolusjon



Selv spådde han i 2013 at elektriske biler ville få konsekvenser for oljeetterspørselen og konvensjonelle bilfabrikanter på sikt, og anså utviklingen de neste ti årene som spennende.

– Jeg har altså ikke noe problem med å se at det er en revolusjon som nå pågår i markedet for persontransport, og har selv argumentert for at Tesla ville endre dette markedet fullstendig i mine fire-fem år gamle rapporter, sier Kjus til E24.

Problemet er at han ikke klarer å regne seg frem til at dette vil gi et sterkt fall i oljeetterspørselen før 2025, slik flere andre analytikere har tatt til orde for.



Vil ikke gi store utslag

Derimot spår han at et ekstremt raskt skifte kan få konsekvenser for etterspørselen mellom 2025 og 2030.

Han maner til edruelighet i spådommene ved å vise til at 26 prosent av oljeetterspørselen kommer fra persontransport, og at det dermed kun er 26 prosent av markedet som er under angrep fra elektrifiseringen i bilbransjen.

– Hele 24 prosent av etterspørselen etter olje kommer fra petrokjemi, smøreolje, asfalt, forbruk i oljeraffinerier, etc. som det er svært vanskelig å substituere seg bort fra uansett hva som skjer med elektriske biler.

Han minner også om at elbil- og plugin-hybridsalget i verdens to viktigste bilmarkeder, Kina og USA, utgjør fortsatt en forsvinnende andel på henholdsvis 2,3 prosent og 1,1 prosent.

Globalt utgjør elbilsalget 1 prosent av nybilsalget i verden. Selv om andelen skulle gå opp til 50 prosent i 2017, klarer ikke Kjus å regne seg frem til en stor effekt i oljeetterspørselen i et femårsperspektiv.

– Global bilsalg i 2017 ligger an til å bli om lag 84 millioner biler, ifølge Bloombergs database for bilsalg. La oss anta at 50 prosent av disse bilene er elektriske. Det vil da si at det kommer 42 millioner nye elektriske biler på veiene. – Men det kommer da også 42 millioner nye biler på veien som drives på bensin og diesel. Global skraping av biler ser hvert år ut til å utgjøre 4 prosent av flåten, og siden flåten nå er om lag en milliard personbiler så forsvinner det altså om lag 40 millioner biler ut som går på bensin og diesel, sier han.

– Det betyr at selv med 50 prosent nybilsalg av elektriske biler, så faller ikke bilparken som drives på bensin og diesel.

Saltvedt: – Ikke over natten



Oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, kan knapt huske å ha sett at noen har spådd topp i oljeetterspørselen før 2025.

Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets

– De fleste mener ikke at det skjer i morgen. Mitt syn er at det er et sted mellom 2025 og 2030, og det har vært mitt syn i tre år. Stort sett har jeg lest at folk har et sunt forhold til dette. Det skjer ikke over natten. De aller fleste mener at toppen kommer rundt 2030. Det er likevel ganske radikalt i forhold til hvordan oljemarkedet har vært til nå, sier Saltvedt til E24.

– At det kommer i slutten av neste tiår, og kommer raskt, er likevel såpass utfordrende for oljemarkedet. Oljemarkedet er bygget på en gradvis vekst hele veien, og fremdeles er det en del som tror veksten vil fortsette, sier hun.

Saltvedt mener én av de viktigste frempekene for å spå utviklingen er å se hvilken tidsramme Kina og eventuelt India velger for å forby salg av fossilbiler.

Det kinesiske industridepartementet opplyste i september at de jobber med en plan for å forby tradisjonelle biler som bruker fossilt drivstoff, men myndighetene har ennå ikke angitt et tidspunkt.

– Den dagen Kina kommer og sier 2025, da kan man få en god sving på forventningene. Sier de i 2040, da tar det lengre tid. Kina blir avgjørende, og det vil ha en påvirkning på andre land, sier hun.