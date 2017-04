Forskere vil fryse og knuse gammel elektronikk

For å unngå at gammel elektronikk skal ende på søppeldynga, vil forskere nå gå i gang med frysing og knusing av din gamle elektronikk, melder Wall Street Journal.

Det er ikke et lite problem vi snakker om når vi snakker om e-avfall. Mer enn 46 millioner tonn elektronisk avfall ble produsert over hele verden i 2014, bare 15 prosent av dette ble samlet inn for resirkulering og sikker deponering.

I følge en oversikt fra StEP som jobber aktivt mot problemet, kastet Norge alene 175.000 tonn elektronisk avfall i 2012. Det er 34,7 kilo per nordmann, det gjør oss til verstinger i Norden. Danskene er de som kommer best ut, de kastet bare 22,3 kilo per person.



Forsøk på kretskort



Det er forskere ved Rice University og Indian Institute of Science som står bak den originale planen.

I forsøk med kretskort fra optiske datamuser har man ved hjelp av flytende nitrogen, klart å pulverisere kretskortet ned i partikler på nanometer(en nanometer er en milliarddels meter), noe som er usynlig for det blotte øye.

Håpet er å kunne gjøre utvinning av metaller fra e-avfall mer lønnsomt i fremtiden.

– Denne måten er veldig ulik fra forskjellige teknikker man i dag bruker til gjenvinning av metaller og andre materialer fra kretskort. Disse er vanligvis avhenging av kjemikalier eller varme, sier Chandra Sekhar Tiwaru en av forskerne til Wall Street Journal.

Hun er klar på at dersom pulveriseringsmetoden kan oppskaleres, sannsynligvis vil være mer rimelig og energieffektiv enn dagens metoder.

Gjennvinning



Tanken er at ved bruk av vanlige separasjonsmetoder, skal metallene og andre materialer kunne gjenvinnes.

For å si det enkelt, ved å senke partiklene i vann, vil for eksempel de letteste flyte, mens tettere og tyngre metaller vil synke til bunnen.

Det neste steget er i følge forskerne å sikre finansiering for å kunne bruke teknologien på større elektronikk.