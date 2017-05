Australia vil bli gasskjempe i verden: Må sette eksportbegrensninger etter energikrise

Om tre år vil Australia antageligvis være verdens største eksportør av flytende naturgass (LNG). Dette kommer etter at landet det siste tiåret har gjort investeringer på om lag 200 milliarder dollar i sektoren.

Ifølge Wood Mackenzie vil det flyte 400 millioner tonn LNG i det globale markedet i 2020.

Nå kan begivenheten bli overskygget av nyheten som ble sluppet forrige uke, om at landet vil innføre eksport-restriksjoner, for å sikre tilbudet til i landet.

– Det er uakseptabelt at Australia blir verdens største eksportør av flytende naturgass, men ikke har nok til australske hjem og bedrifter, sa statsminister Malcom Turnbull forrige torsdag, ifølge Financial Times.

Restriksjonene kommer i kjølvannet av flere strømbrudd i landets hovedstad Canberra.

Ifølge australske myndigheter har gass-mangelen presset opp innenlandsprisene, og utgjør i tillegg en trussel mot landets energi-sikkerhet.

De nye restriksjonene som har fått navnet «gas security mechanism», skal etter planen settes i verk fra og med 1. juli i år.

Lite å si for tilbudet



Selv om gassindustrien hevder at restriksjonene er alarmerende, kommer det neppe til å ha noen særlig effekt på det globale salget av LNG, da markedet er estimert til å være i stort overskudd på tilbudssiden de nærmeste årene, ifølge Financial Times.

Derimot er det fra et makroperspektiv kanskje langt mer interessant at Australia nå skriver seg på listen over land som i 2017 har gått vekk fra fri flyt av naturressurser, til å begrense markedet.

USAs president Donald Trump uttrykt at han vurderer toll som kan øke prisen for å ta olje inn i landet.

– Vi tror ikke at dette vil gjøre store utslag på tilbudssiden de neste årene, sier analytiker, Saul Kavonic i konsulentselskapet Wood Mackenzie til avisen.

– Men hva regjeringen har gjort er å skape en viss usikkerhet, sier han.

Irriterte leverandører

Produsenter som de senere årene har investert flere titalls milliarder dollar i LNG-anlegg er lite begeistret for myndighetenes planer.

Flere selskaper, deriblant Royal Dutch Shell, Santos and Origin har investert tungt i LNG-anlegg for å eksportere gass til spesielt Kina og Japan.

Etter nyheten fra australske myndigheter om de forestående restriksjonene falt Santos-aksjen 7,5 prosent, men den har siden tatt seg opp igjen.