Norges ferske olje- og energiminister Terje Søviknes har tilbrakt uken sammen med sjefene for noen av verdens største oljeselskaper.

Det skjedde på et lukket forum i Holmenkollen, Oslo Energy Forum.

Fredag var Søviknes også i samtaler med sin britiske kollega Jesse Norman.

For Søviknes var fremtiden for gasseksporten til Storbritannia et av de viktigste temaene, og han har tro på at den vil holde seg høy.

– Jeg kan vanskelig se noen store utfordringer, sier Søviknes til E24.

– Det måtte jo være hvis det skulle bli vesentlige endringer i britenes eksport til kontinentet. Men det er jo ingenting som tyder på det i dag, sier han.

Norsk gasseksport gjennom rør til Europa satte ny rekord i fjor:

Les også: Nytt rekordår for norsk gasseksport

Ifølge Søviknes utgjør norsk gass nå rundt 40 prosent av britenes gassforbruk. Når han ikke tror dette vil gå ned, skyldes det særlig utfasingen av britiske kullkraftverk.

– Det er snarere store muligheter for norsk gass i Storbritannia i årene som kommer, som følge av at de har lagt en egen CO2-pris til grunn, som gjør at de aktivt går for et skifte fra kull til gass, sier Søviknes.

– De skal jo fase ut urenset kull mot 2025, og med det energibehovet som Storbritannia har vil de høyst sannsynlig måtte øke opp på gass, selv om de bygger ut tungt også på fornybar. Så [det er] spennende muligheter, sier han.

TOPPMØTE I HOLMENKOLLEN: Olje- og energiminister Terje Søviknes diskuterte fredag norsk gasseksport, karbonfangst og strømkabler med sin britiske kollega Jesse Norman under Oslo Energy Forum på Holmenkollen Park Hotel.

Økt LNG-konkurranse

Britenes gassforbruk har falt noe de siste årene, men det har også innenlands produksjon, ifølge det britiske industri- og energidepartementet.

Det gir muligheter for Norge, men samtidig får norsk gass også økt konkurranse fra LNG, hvor tilgangen er ventet å øke kraftig globalt.

Les mer: USA blir en naturgassgigant

Det internasjonale energibyrået (IEA) spår at norsk gassproduksjon vil falle gradvis fra 113 milliarder kubikkmeter i 2014 til 85 milliarder kubikkmeter i 2040. Samtidig kommer det store mengder flytende naturgass (LNG) inn i det globale markedet.

Les mer: IEA spår full gass – men ikke for Norge

Det er usikkert hvordan økende tilgang på LNG vil påvirke prisen på norsk gass. De siste årene har gassprisen i Europa vært nokså lav, men prisen økte gjennom 2016.

Les også: Værmeldingen bidrar til prishopp på gass i Europa

Har mer igjen

I samtalene med Jesse Norman understreket Søviknes at Norge bare har produsert en tredjedel av gassen sin, og vil produsere enda en tredjedel til 2035, og fortsatt vil ha en tredjedel igjen til videre produksjon.

Energiministeren tror også at «brexit» kan gi muligheter for tettere samarbeid mellom Norge og Storbritannia innen områder som næringsliv og teknologiutvikling.

– Det er et ønske fra Jesse om å forsterke samarbeidet med oss, sier han.

FLERE KILDER: Disse søylene viser britisk gassimport etter kilde. Norge er en dominerende aktør, men også flytende naturgass (LNG) fra Qatar er viktig.

Spurte om strømkabel

Ifølge Søviknes snakket han og Jesse Norman også om strømkabelen til mellom 13 og 18 milliarder kroner som bygges mellom Norge og Storbritannia.

Norske Statnett tar halve regningen på vegne av norske strømkunder, som siden vil nedbetale lånene. Kabelen skal settes i drift i 2021, ifølge Statnett.

– Det er viktig at Brexit ikke bidrar til at man får endringer i systemet som stiller tvil om den markedsbaserte løsningen som kabelen skal basere seg på, sier Søviknes.

CO2-fangst

De to diskuterte også karbonfangst- og lagring, og Søviknes sier at han informerte grundig om fullskala-fangstprosjektene som Norge planlegger, som kan koste opp mot 13 milliarder kroner.

Saken fortsetter under annonsen.

For to år siden kuttet britene en støtteordning til CO2-fangst på rundt 10 milliarder kroner, og Søviknes sier Norge stiller seg litt spørrende til dette.

En ekstern kvalitetssikring av regjeringens utredninger om Norges storstilte fangstprosjekt konkluderte nylig med at det ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at det var tvil om andre ville ta teknologien i bruk selv om Norge utviklet den.

Les mer: Fersk rapport: CO2-fangst er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Ifølge Det internasjonale energibyrået har appetitten på karbonfangst så langt vært for liten. Men teknologien vil trolig bli et viktig virkemiddel for å nå de ambisiøse målene om utslippskutt som ble vedtatt i Paris i 2015.

Les mer: IEA-sjefen: Lav appetitt på karbonfangst

BRITISK IMPORT: Disse tallene viser kvartalsvis britisk import og eksport av gass fra 2013 til 2016.

Taler gassens sak

På et pressemøte i Holmenkollen fredag sa Søviknes at han er opptatt av å presentere norsk gass som et verktøy til å kutte CO2-utslippene i Europa raskt.

– Så vi har en stor jobb med å presentere de gode egenskapene som gassen har, både på CO2 og på det å balansere mot fornybare energikilder som er avhengige av at solen skinner og vinden blåser, sier han.

Dette er et budskap som gassbransjen ofte gjentar, men har mislyktes med å få frem, sa Jonathan Stern ved Oxford Institute of Energy Studies til E24 nylig. Han anbefaler gassbransjen å legge frem en troverdig plan for å bli utslippsfri.

Søviknes erkjenner at han fortsatt har en jobb å gjøre for å klare å spre budskapet om at norsk gass bør være en del av Europas langsiktige energiplaner.

– Altså, Tyskland har ikke vært like fokusert på gass i det siste som for eksempel Storbritannia har vært, sier Søviknes.

– Det er en debatt som pågår, og der er sterke interesser knyttet til de ulike energikildene i Europa, der er både kullobbyister og der er fornybarlobbyister. Vi må nok snakke gassens sak oppe i denne settingen, sier han.