Påstanden ble først fremmet i en leder i Wall Street Journal. Avisen skrev at Kina etter Parisavtalen ikke trenger å forholde seg til utslippsbegrensninger før om 12 år.

Spetalen viste til denne opplysningen da han gikk ut offentlig og ga full støtte til Trump, og kaller avtalen en «scam».

Men påstanden om et Kina som «slipper unna» er helt feil, ifølge norske klimaforskere.



Trump bruker også klimaforskning fra anerkjente Massachusetts Insitute of Technology (MIT) for å kritisere Parisavtalen, noe som også gir gjenklang hos Spetalen.

Det påstås at forskningen viser de samlede tiltakene i Parisavtalen kun vil begrense den globale temperaturstigningen med 0,17 grader frem mot 2100.

Det er heller ikke riktig, og prestisjeuniversitetet har nå tatt avstand fra Trumps upresise gjengivelse av deres funn.

Stemmer «overhodet ikke»

President Trump kalte selv Parisavtalen urettferdig da han torsdag annonserte sin beslutning om å trekke USA ut av den – og han nevnte Kina spesifikt.

Trump sa at avtalen er utformet på en måte som får verdens statsledere til å «le av oss», noe han mente de nå ikke ville gjøre lengre.

Vil du lese mer? Her er FNs side om Parisavtalen – og oppsummering på norsk her.



Presidenten er for øvrig glad i å trekke kineserne inn i sine klimakonspirasjoner, som for eksempel da han anklaget dem for å ha funnet opp ideen om global oppvarming for å skade USA.

– Laget for å stagge griske forretningsmenn som deg Frederic Hauge i Bellona er ikke imponert over Øystein Stray Spetalens Trump-støtte og slakt av Parisavtalen. – Nei, Spetalen, denne avtalen er ikke laget av forretningsmenn, den er laget av politikere for å stagge griske forretningsmenn som deg, sier Hauge til Dagbladet. – USA har enormt mye større utslipp per person enn alle andre land i verden, så man skal synes enormt synd på seg selv for å mene at USA har blitt urettferdig behandle Spetalen svarer like krast i samme Dagbladet-sak: – I kjent stil bruker Frederic Hauge nedlatende personkarakteristikker om motparter i debatter når han selv har gått tom for saklige motargumenter, skriver Stray Spetalen til Dagbladet.

– Trump sier mye rart, sier seniorforsker Rasmus Emil Benestad ved Meterologisk institutt, som blant annet har vært bidragsyter til FNs klimapanel, til E24.

– Kina satser stort fornybar energi. De tar dette på alvor. På 15 år skal de øke sin fornybare energiproduksjon med tilsvarende mye som USA gjør.

Og at Parisavtalen er urettferdig «snill» mot Kina, og at landet slipper å kutte, er en uriktig påstand i flere dimensjoner, istemmer forskningsdirektør Bjørn Hallvard Samset ved Cicero, Senter for Klimaforskning.

– Det er overhodet ikke slik at Kina slipper å begrense utslippene sine, mens andre land pålegges kutt, sier han til E24.

Spetalen: Øker mer enn Norge på 18 dager



– For det første: Jo, Kina gjør en rekke utslippskutt frem mot 2030. Det de sier i Parisavtalen, er at deres totale klimautslipp trolig øker frem mot 2030 likevel, fordi økonomien er i så voldsom vekst. Det er umulig å snu den utviklingen med en gang. Men det betyr ikke at Kina ikke gjør tiltak for å kutte utslippene sine i perioden, noe de også er godt i gang med, sier Samset.

Øystein Stray Spetalen skriver i en epost til E24 hvorfor han mener Kina får fordeler med Parisavtalen:

– Fakta er at Kina bare i år antas å øke sine CO2-utslipp med anslagsvis 1.000 millioner tonn CO2. Kina snakker om kutt, men slipper ut mer. Til sammenligning er Norges totale utslipp på 50 millioner tonn co₂. Det vil si at hele Norges samlede CO2-utslipp er det samme som Kinas økning i CO2-utslipp på bare 18 dager, skriver han.

– Jeg ønsker bare å få frem tallenes tale, så kan hver enkelt bedømme om de synes Parisavtalen er fair-trade.

– Snur avtalen på hodet



Cicero-forsker Samset forteller videre at å bruke Kina for å vise avtalens angivelige urettferdighet blir feil fordi det «snur Parisavtalen på hodet»

– Det er ingen som har tvunget noen til noe her. Det USA for eksempel forpliktet seg til, er kun det de selv har sagt at de skal gjøre. Det samme gjelder Kina. Det er ikke slik at resten av verdenssamfunnet pålegges noe som Kina slipper – hvert land gir sine egne forpliktelser til utslippskutt, forklarer Samset.

Les i VG: Trump-nei til Parisavtalen kan styrke Kina

– Så når USA kritiserer avtalen, så kritiserer de egentlig seg selv. Hvis Trump skal skylde på noen, må han rette pekefingeren mot sin forgjenger. Barack Obama hadde ganske ambisiøse ambisjoner for USA da han undertegnet avtalen, poengterer eksperten.

MIT-studien viser ikke 0,2 grader



Øystein Stray Spetalen viser til en påstand fremmet gjennom Wall Street Journal om at temperaturbegrensningen frem mot 2100 anslås til kun 0,17 grader selv om alle land følger sine forpliktelser i Parisavtalen.

Det samme fremholdt Trump torsdag.

– Selv hvis Parisavtalen ble implementert til det fulle, med full etterlevelse fra alle nasjoner, er det estimert at det bare vil gi to tiendedels Celsius reduksjon i global temperatur innen år 2100, sa Trump.

Saken fortsetter under annonsen.

Studien ble publisert i april 2016.

Den viste at dersom landene faktisk holdt sine løfter, vil global oppvarming ble redusert med mellom 0,6 og 1,1 grader innen 2100.

– Jeg tror Trump har plukket ut et «worst case»-scenario», sier Samset til E24.

Gir Trump rett i én ting

Hvis man derimot ikke gjør noe, kan temperaturene skyte opp over fem grader eller mer, ifølge de samme MIT-forskerne som Trump har fått påpakning for å mistolke.

– Og det vil være katastrofalt, sier forskningssjef John Reilly ved MIT i et intervju med Reuters. I samme sak sier han at president Trump har misforstått deres resultater.

Samset vil gi Trump rett i én ting: At Parisavtalen ikke vil bidra til all verdens temperaturreduksjoner i sin nåværende form.

– Det er alle klar over. Parisavtalen er et rammeverk hvor det viktigste var å få alle land med. Akkurat nå er den ikke tilstrekkelig, men den skal revideres hvert femte år.

– Det alvorlige når USA velger å stå utenfor, er egentlig ikke at de skrinlegger sine nåværende kuttlovnader, men at de ikke vil være med på å sette nye mål i dette videre arbeidet, sier han.

Dette svarer Spetalen:

I sin epost til E24 imøtegår Øystein Stray Spetalen avvisningen fra de to forskerne, ved å vise til forskningen til en annen akademiker, professor Bjørn Lomborg ved Copenhagen Business School:

– Det at Parisavtalen er en frivillig avtale uten sanksjonsmuligheter gjør at enkelte land som ikke jukser vil ta for mye av byrden uten at det vil få nevneverdig effekt på klima. Parisavtalen er ikke rettferdig, og vil ha liten effekt på temperaturforandringen, skriver forretningsmannen.

– Samset må ta diskusjonen med forskere og ikke meg vedrørende temperatureffekten av Parisavtalen. Jeg foreslår at E24 eller Samset kontakter den anerkjente professor Lomborg som mener at temperatureffekten av Parisavtalen er 0,05 grader celsius, fortsetter Spetalen i sin epost.

– Når det gjelder temperatur-reduksjonen som følge av Parisavtalen frem mot 2100 på 0,17 grader referert jeg til Wall Street Journal som kilde, og dersom de driver med «fake news» må E24 og Samset ta det med redaksjonen i Wall Street Journal, og ikke meg.