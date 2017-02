Shells plan: Plattform-levninger skal stå igjen i flere hundre år

Hvor mye skal egentlig pakkes sammen når oljeeventyret er over? Shell tror de har svaret, og det vekker reaksjoner.

Oljegiganten har lansert en plan som innebærer å forlate ti plattformsøyler i betong stikkende opp fra Nordsjøen etter at tre rigger tas ut av drift, skriver The Independent.

Riggene er Brent Bravo, Charlie og Delta utenfor Shetland.

I tillegg foreslår Shell å la 42 tilhørende lagringsceller med oljerester og bunnslam bli stående igjen på havbunnen.

Avviser miljøskade



Lagringscellene, som måler 20 ganger 60 meter, er også i solid betong, men vil omsider gå i oppløsning. I likhet med plattformbena vil det ta opptil 250 år, ifølge Shell.

Når det først skjer, vil oljerestene sendes ut i sjøen. Det bekrefter Duncan Manning, prosjektansvarlig for Shells avviklingsprogram, til den britiske avisen.

Ifølge Manning vil imidlertid forurensningen av det maritime nærmiljøet være nær ubetydelig.

Han fremholder også at fjerning av betongsøylene og lagringscellene ville vært en krevende og risikabel operasjon.

– Bør rydde opp i rotet sitt



Lang Banks, sjefen for Verdens naturfond (WWF) i Skottland, har et annet perspektiv. Han sier mengden oljerester Shell ønsker å legge igjen på feltet er større enn internasjonale standarder tillater.

– Olje- og gasselskaper som opererer i Nordsjøen har både en lovmessig og moralsk plikt til å rydde opp i rotet sitt, sier Banks, og fortsetter:



– I all tid de har flyttet grensene for vitenskap og teknikk for å sikre seg oljen og gassen under havbunnen, bør industrien bli presset til å gjøre det samme i avviklingen.

WWF i Norge sier de stiller seg bak oppfordringen.

– Det er ingen selvfølge at man tar med seg alt, men oljeselskapene har et klart ansvar for å løse dette på en forsvarlig måte, sier pressesjef Heidi Katrine Bang til E24.