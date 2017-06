Tidligere i juni varslet oljeserviceselskapet National Oilwell Varco at det var i gang med en ny nedbemanningsprosess både i Norge og internasjonalt.

Nå er det klart at inntil 170 ansatte i den norske virksomheten kan miste jobben. Det går frem av en pressemelding fra selskapet.

Tallet inkluderer permittering som vil bli benyttet i deler av organisasjonen.

Dagens Næringsliv meldte om nyheten først.

Utfordrende markedssituasjon



Bakgrunnen for nedbemanningen er den utfordrende markedssituasjonen i bransjen som for NOV sin del har resultert i redusert ordreinngang og ordrereserve, skriver selskapet i pressemeldingen.

«Ledelsen i NOV Norge beklager den belastning en slik situasjon påfører våre ansatte, og vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der vi overholder våre forpliktelser overfor berørte parter», skriver selskapet.

Har nedbemannet kraftig



Fra før har rundt 2.000 faste konsulenter og snaue 1.000 innleide konsulenter måttet gå i den norske delen av selskapet de drøye to siste årene, siden oljeprisen brått begynte å falle mot slutten av 2014. Etter den siste nedbemanningsrunden har NOV Norge 1.550 ansatte. Det betyr at bemanningen er redusert med rundt to tredeler.

I løpet av våren i fjor gikk selskapet gjennom tre kuttrunder i løpet av kort tid. I september ble nok en nedbemanning varslet.

På verdensbasis er NOV omtrent halvert.

National Oilwell Varcos norske virksomhet spesialiserer seg blant annet på leveranser av avanserte borepakker og -utstyr, og dette markedet har så å si tørket helt opp i kjølvannet av oljebremsen ettersom det omtrent ikke bygges rigger eller andre boreenheter.