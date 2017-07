Bensinprisene stiger etter oljebrann

Shell har stengt Pernis-raffineriet i Rotterdam, Europas største raffineri, etter en brann i det elektriske anlegget i helgen.

Det sender dieselprisene opp. Ifølge det London-baserte meglerhuset PVM er årsaken «panikkjøp» av future-kontrakter. Mandag morgen var prisen for kontrakter for levering i august 502,25 dollar tonnet, det høyeste siden 19. april i år.

Følger med

Oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt, forteller til E24 at de følger nøye med utviklingen etter brannen i Nederland.

– Dette er et veldig stort raffineri, så hvis det blir stengt lenge, kan det få betydning for prisene på diesel og bensin. Vi ser allerede at bensinprisene internasjonalt har gått litt opp, sier Saltvedt.

Hun tror Shell vil forsøke å holde anlegget i gang selv etter storbrannen.

– De vil nok prøve å starte det opp så kjapt som mulig, for de taper store inntekter på å stenge det ned, legger hun til.

– Høyere pris

Oljeanalytiker i DNB Markets, Torbjørn Kjus, forteller at også de følger med situasjonen i Nederland. I første omgang er det petroleumsmarkedene internasjonalt som har steget, men han mener vi fort kan regne med å betale litt mer for literen på bensinstasjonene etter brannen.

– Det kan skje allerede denne uken, sier Kjus til E24.

Kjus sier at ved en produksjonsstopp i raffineriet vil etterspørselen etter råolje falle i Europa, og at kapasiteten til å produsere produkter som diesel og bensin også vil falle.

– Det vil si høyere marginer for raffineriene og høyere pris på diesel og bensin, forklarer Kjus.

– En økning i prisen på bensin og diesel vil øke marginene for raffineriene og incentivene andre raffinerier har til å kjøre høyere råoljegjennomstrømning, altså produsere mer, hvis de har kapasitet til det. De fleste raffinerier har litt reservekapasitet.

Han forteller videre at det er flere i oljemarkedet som kan tjene gode penger etter brannen i Nederland.

– For oljetradere som kjøper raffinerte produkter utenfor Europa, hvor prisen er billigere, og selge produktene på kontinentet, blir dette god butikk så lenge prisen på de raffinerte produktene overgår fraktkostnadene.

Pernis-anlegget i Rotterdam er det største i Europa og har en raffineringskapasitet på over 400.000 fat råolje per dag. Anlegget eies av Shell.