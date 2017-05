Årsverste for oljen gir årsverste for kronen

Oljeprisen fortsetter å falle fredag, og kronen faller med den.

Fredag morgen er kronen på sitt svakeste mot dollar siden desember, og på sitt svakeste mot euro siden februar i fjor.

Brent-olje handles fredag morgen til 47,03 dollar fatet, ned fra 48 dollar fatet torsdag kveld.

Dermed har oljeprisen falt med fire dollar per fat den siste uken. I løpet av den siste måneden er den ned med hele syv dollar per fat.

Sist oljeprisen var på dette nivået var i midten av november.

Siden slutten av november har oljen for det meste handlet mellom 50 og 56 dollar fatet, etter en avtale mellom medlemmer og ikke-medlemmer i Opec om å sette et tak på produksjonen gjennom første halvdel av 2017.

Men torsdag rundt middagstider brøt oljeprisen ut av dette mønsteret, og vendte nedover.

Siden da har den boret seg dypt ned under 50 dollar fatet, og fredag morgen handlet den en periode til under 47 dollar fatet.

OLJEN FALLER: Denne grafen viser Brent-prisen som en kort periode fredag morgen handlet til under 47 dollar fatet, fra 54 dollar fatet for en måned siden.

Kronen kraftig svekket

Det er dårlig nytt for oljeselskapene og oljetunge økonomier som den norske, noe som vises igjen i kronekursen.

Kronen svekker seg mot de fleste valutaer fredag morgen.

Det har vært en svekkelse av kronen den siste tiden, og oljeprisen har fått noe av skylden.

Les mer: Kronefallet forsetter: Dyreste euro på over ett år

Fredag fortsetter fallet for den norske kronen.

En dollar kan kjøpe 8,71 kroner fredag, mot 8,68 torsdag kveld. Kronen er nå på sitt svakeste mot dollaren i år. Ved årsstart kunne en dollar kjøpe 8,63 kroner. Kronen styrket seg en periode tidligere i år, og i februar var dollaren helt nede i 8,19 kroner.

KRONEN FALLER: Denne grafen viser kronekursen mot dollar så langt i 2017. En stigende graf betyr at kronen svekkes mot dollar.

Fredag morgen kan en euro kjøpe 9,57 kroner, fra 9,53 kroner torsdag kveld. Kronen er dermed over 5 prosent svakere mot euroen enn ved årsskiftet, da en euro kunne kjøpe 9,08 kroner.

Også den russiske rubelen faller mot dollaren. Det samme gjør den canadiske dollaren, som også regnes som en oljetung valuta.

SVEKKET KRONE: Slik har kronekursen utviklet seg mot euroen i år. Også her betyr en stigende graf at kronen svekkes.

Sentralbankens favorittmål på kronekursen er I44, som måler kronen mot en rekke valutaer blant Norges handelspartnere.

Også denne er på sitt høyeste i år. Torsdag var den på 107,48 som er det svakeste siden juli i fjor.

SVAKERE KRONE: Slik har kronekursen utviklet seg i år, ifølge Norges Bank. En stigende graf viser en svakere krone, målt ved I44 som følger kronen mot en rekke valutaer blant Norges handelspartnere.

Derfor faller oljen

Noe av årsaken til oljeprisfallet torsdag og fredag er trolig den raske veksten i USAs oljeproduksjon, ifølge Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt.

– Det som er utfordringen for oljemarkedet er den amerikanske skiferoljen. Den overrasker oss gang på gang, og er mer effektiv og mer resistent for lavere priser enn det vi hadde trodd, sa Saltvedt til E24 etter fallet torsdag.

Dette har gitt investorene frykt for at oljen kanskje ikke vil være like mye verdt som de trodde i de kommende månedene og årene, ifølge Saltvedt.

Medlemmene i Opec møtes 25. mai, og i oljemarkedet er det knyttet spenning til om oljekartellet vil forlenge kuttavtalen i andre halvår.

På vei mot rekord

USAs oljeproduksjon nådde toppen i 1970 med en produksjon på 9,64 millioner fat per dag i snitt, etter å ha oversteget 10 millioner fat per dag i noen få enkeltmåneder.

Frem til 2008 ble produksjonen i USA halvert til rundt 5 millioner fat per dag fra toppnivået.

Men siden da har den steget svært kraftig, og nærmer seg igjen rekorden, takket være teknologiske fremskritt som «fracking» som gjør det lettere å utvinne skiferolje.

Og neste år kan USA overstige den 47 år gamle produksjonsrekorden, med en snittproduksjon på hele 9,9 millioner fat per dag, ifølge en rapport fra energiadministrasjonen EIA.

I fjerde kvartal 2018 vil oljeproduksjonen i USA trolig igjen passere ti millioner fat per dag, drevet av kraftig vekst innen skiferolje, ifølge EIA.

Les mer: USA kan nå 10 millioner fat per dag: – Et super-comeback