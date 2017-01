Helikoptre skar hull i helikopterdekk – skaper forsinkelser i Norge

Tirsdag sendte helikopterprodusenten Sikorsky ut en såkalt «alert service bulletin» om at alle helikoptre av typen S-92 må inspiseres før neste flyvning.

Bakgrunnen er en hendelse på skotsk side av Nordsjøen i romjulen, der et helikopter skar hull på helikopterdekket under en nødlanding.

I Norge får dette konsekvenser for trafikken til og fra plattformene, opplyser mediekontakt Morten Eek i Statoil.

– Det får den effekten at vi forskyver flyvningene til inspeksjonen er gjennomført. Vi regner med at det vil ta noen dager til alle våre helikoptre er gjennomgått, sier han til E24.

På ett tidspunkt var alle helikoptre satt på bakken, ifølge NRK.

– Det er leverandørene som utfører inspeksjonen. De er allerede i gang. Vi er glade for at de gjør denne typen inspeksjoner for å sikre at helikoptrene er trygge og godt undersøkte.

Skar hull



Hendelsen som førte til inspeksjonen skjedde på helikopterdekket til plattformen West Franklin utenfor Skottland.

Et helikopter fra selskapet CHC Helicopters skal ifølge et vitne ha «spunnet ukontrollert» da det forsøkte å nødlande på plattformen, skriver bransjenettstedet Oil and Gas People.

Ifølge et annet vitne skal rotorbladene ha skåret hull i plattformen.

Det var elleve personer ombord da hendelsen skjedde. Ingen av dem kom til skade i hendelsen.

Ifølge Eek er det ikke indikasjoner på at det har vært noen feil med noen av de 13 helikoptrene av denne typen som flyr for Statoil.

Eek kan ikke konkret opplyse hvor mange av flyvningene som er utsatt tirsdag, men opplyser at det er snakk om et større antall.

– Når hele tilbringerflåten er omfattet er det et betydelig antall mennesker som blir rammet. Vi har rundt 40 flyvninger hver dag. Og hvert av disse helikoptrene tar 19 passasjer pluss besetning.

Han sier Sikorsky-helikopteret i Brønnøysund allerede har fått gjennomført inspeksjonen, og at inspeksjonen er i gang i Bergen.

SKADER: Skadene på helikopterdekket var tydelige etter hendelsen i romjulen.

– Grunnen til at dette tar noe tid er at det trengs spesialverktøy for å gjøre dette, sier Eek.

Forebyggende



Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Skarsbø Moen i Zynk som uttaler seg på vegne av helikopterselskapet CHC i Norge, bekrefter at hendelsen i romjulen er årsaken til at helikoptrene nå må inspiseres.

– Sikorsky har sendt ut en melding på bakgrunn av hendelsen, om at alle helikoptre av denne typen må gjennomgå inspeksjon. Det er et forebyggende tiltak, sier hun.

– Det påvirker gjennomføringen av flyprogrammet, sier Skarsbø Moen, som ikke kan si nøyaktig hvor lenge helikoptrene vil være på bakken.

–Det arbeides nå med en plan for gjennomføringen av inspeksjonen og vi kommer tilbake med mer informasjon om tidsforløpet når den er klar.

Hun understreker at helikoptrene er ansett for å være pålitelige og sikre.

CHC er den ene av de to helikopteroperatørene som Statoil benytter seg av på norsk sokkel. Det andre er Bristow.

Det var et CHC-helikopter av typen Super Puma som styrtet på Turøy utenfor Bergen i fjor vår. 13 mennesker mistet livet.