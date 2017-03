Vil bygge øy i Nordsjøen

De ansvarlige for kraftnettet i Danmark og Nederland vil bygge en kunstig øy sentralt i Nordsjøen.

På tegnebrettet har øya fått navnet «Dogger Island» eller «Dogger-øya», og den skal som navnet tilsier ligge på Doggerbanken, der blant andre norske Statoil skal bygge ut store mengder havvind.

Øya skal bli på seks kvadratkilometer, og skal fungere som en sentral for all vindkraften som skal bygges i dette havområdet i de kommende tiårene.

Ifølge danske energinet.dk kan mellom 70.000 megawatt og 100.000 megawatt havvind knyttes til nettverket, fra land som Norge, Nederland, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Belgia.

Til sammenligning er Norges totale vindkraftkapasitet på 873 megawatt, ifølge NVE.

Fra øya eller øyene skal det gå kabler som kan forsyne de ulike markedene med strøm, og gi større muligheter til elektrisitetshandel mellom de nordeuropeiske landene.

Storskala kan kutte kostnader

– Havvind har i de senere årene vist seg i økende grad å være konkurransedyktig, og det er viktig for oss å ha konstant fokus på videre reduksjoner i prisene på overføringslinjer og kraftkabler, sier Peder Østermark Andreasen, direktør for energinet.dk.

Han mener storskalaprosjekter som dette kan bidra til at havvind kan spille en større rolle i Europas fremtidige energiforsyning.

Den 23. mars skal den nederlandske nettoperatøren TenneT skrive under en avtale med den danske operatøren energinet.dk og TenneTs tyske enhet om å utvikle et slikt fornybarnettverk, på et energiforum hvor EU-toppen Maroš Šefčovič også deltar.

– Dette nettverket kan være et betydelig bidrag til et fullstendig fornybart tilbud av elektrisitet i nordvest-Europa, sier TenneTs direktør Mel Kroon.

TenneT annonserte sin visjon om dette prosjektet i juni i fjor, og sier at det blir et viktig steg for å oppnå 2050-målene som ble fastsatt i klimaavtalen i Paris sent i 2015.

Ifølge operatørene vil sol og vind kunne støtte hverandre i et mer fornybart europeisk kraftsystem, fordi det er mer sol mellom våren og høsten, og mer vind i de kalde og mørke månedene.

Ønsker flere partnere

De tre operatørene er også i samtaler med andre potensielle partnere om å delta i prosjektet, inkludert andre nettoperatører i Nordsjø-regionen. Målet er å danne et konsortium med mange partner som kan realisere prosjektet.

En av fordelene med en slik øy er at store vindparker til havs kan knyttes til øya med relativt korte kabler i stedet for lange kabler til fastlandet, noe som reduserer kostnadene for hvert enkelt prosjekt.

Vedlikeholdsmannskap kan også stasjoneres på øya, slik at båtturene deres til vindparkene i Nordsjøen blir kortere og logistikken enklere.