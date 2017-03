Oljemygg kjøper Exxon-felt i Norge

Dette bekrefter selskapet i en pressemelding. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Selskapet sikrer seg dermed felt med en samlet produksjon på 54.000 fat per dag, som er omtrent det tidobbelte av dagens produksjon, blant annet fra Balder-feltet.

– Kombinasjonen av Exxon Mobils norske virksomhet og Point Resources vil skape et betydelig norsk lete- og produksjonsselskap, med planer om å investere over 20 milliarder kroner på den norske kontinentalsokkelen over de neste fem årene, sier konsernsjef Jan Harald Solstad i en kommentar.

Noen av Exxons felt i Norge er Ringhorne og Balder, men selskapet har også eierskap i Bauge, som Statoil leverte utbyggingsplan for denne uken.

– Skaper ny, norsk aktør



– Det er en stor transaksjon som gir oss en stor produksjonsbase på norsk sokkel. Kombinert med vår eksisterende portefølje av utbygninger blir vi et mellomstort norsk-fokusert selskap, sier Point Resources toppsjef Jan Harald Solstad til E24.

– Hva gjør disse feltene attraktive?

– Det er veldig veldrevne felt, som har blitt drevet av et av verdens største oljeselskap. Vi tror vi skal klare å holde liv i disse feltene i mange år fremover, og vi ser oppside i og rundt disse feltene, sier Solstad.

Dette medfører en stor produksjonsøkning for dere. Har dere kapasitet til dette?

– Ja, vi har en stor og sterk eier i ryggen med Hitecvision, så dette har vi kapasitet til, sier toppsjefen.

Han ønsker ikke å kommentere de kommersielle forholdene rundt transaksjonen.

– Vi er veldig fornøyd og tror dette blir et spennende selskap. Vi skaper en ny, norsk aktør med dette, sier Solstad.

Aggressiv vekst



Point Resources ble opprettet gjennom en fusjon av Pure E & P (tidligere Rocksource), Spike Exploration og Core Energy As på nyåret i fjor. Alle de tre selskapene var eid av investeringsfondet HitecVision, og fondene skjøt ved opprettelsen inn 3,5 milliarder kroner i fremtidig vekstkapital.

– Over de siste 15 årene har HitecVision startet eller kjøpt ti oljeselskaper, men kjøpet av virksomhet med med denne størrelsen og kvaliteten er unikt, sier Hitecvision-sjef og -partner Ole Ertvaag.

Point Resources fikk ved opprettelsen andeler i 57 lisenser på norsk sokkel. Selskapet hadde i fjor relativt begrenset produksjon på 6.400 fat per dag, men har også betydelige eierandeler i funn som er ventet å bli bygget ut de kommende årene.

Dette inkluderer Brasse (50 prosent), Pil (45 prosent), Garantiana (30 prosent) og Bauge (17,5 prosent).

Planlegger organisk vekst



«Planlagte utbyggingsprosjekter som Pil & Bue, Bauge, Garantiana og Brasse vil gi en meget bra plattform for fremtidig organisk vekst og ytterligere leting. Selskapets portefølje og finansielle styrke vil også posisjonere det til å ta dra full nytte av ytterligere konsoliderings- og oppkjøpsmuligheter på norsk sokkel i årene som kommer», skriver selskapet i pressemeldingen.

Målet er organisk produksjonsvekst til over 80.000 fat per dag innen 2022, med reserver og ressurser på rundt 350 millioner fat oljeekvivalenter.

Transaksjonen er betinget blant annet regulatorisk godkjenning, og er ventet sluttført i fjerde kvartal med oppstart i januar neste år.