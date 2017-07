Analytiker: Oljeprisen kan stige til 120 dollar per fat

Geopolitisk uro kan føre til at oljeprisen kommer opp i 120 dollar fatet, mener en analytiker CNBC har snakket med. Det begrunnes med at flere oljeproduserende land har skjøre politiske systemer, og at en lav oljepris ikke rettferdiggjør flere investeringer i nye brønner som kan være nødvendige i fremtiden.

– Venezuelas to millioner fat olje per dag kan forsvinne på dagen. Mexico ser dårlig ut. Aserbajdsjan er i trøbbel og Kinas egen produksjon faller raskt, sier Neil Dwane fra Allianz Global Investors.



– Det skal så lite til før man snakket om oljepris på 120 dollar fatet, fortsetter han.

Ifølge Dwane kan oljeprisen skyte i været hvis bare en av disse nåværende oljeprodusentene forsvinner ut av markedet.



– Venezuela er et rot



Herman Wang, OPEC-spesialist hos S & P Global Platts, er enig i at det er betydelig geopolitisk risiko for oljeforsyningen.

– Det er et sannsynlig scenario at en geopolitisk krise kan gi en rask prisøkning til 70–80 dollar fatet. Venezuela er et rot akkurat nå, sier han.

Det er flere grunner til at Venezuela produserer mindre olje. Blant annet sliter landet med inflasjon på opp mot 500 prosent. Det betyr at oljeselskaper og leverandører sitter igjen med høyere kostnader enn de kan takle.

– Det bygger seg opp til å bli en perfekte storm, sier Thomas O'Donnell, senior energianalytiker ved Wikistrat, til CNN Money.

Har et poeng

Oljeanalytiker i Nordea Markets Thina Saltvedt mener analytikerne CNBC har snakket med kan ha et poeng. Det er flere oljeproduserende land som lider under politisk uro, hvor uroen kan eskalere slik at den gir utslag på oljeprisen, forklarer hun.

– Det er helt umulig å spå politiske kriser, men det er mye uro i Midtøsten og Nord-Afrika. Og i tillegg er Venezuela desidert et urolig land. Landet har blant verdens største oljereserverer, men produserte like mye som Norge i fjor. De hadde en økonomi som pumpet penger til folket, men nå har de brukt mye og investert lite, sier hun.

Saltvedt drar samtidig frem Libya som et eksempel på hvordan et land i politisk krise mer eller mindre forsvinner fra oljemarkedet.

Libya produserte på det meste 1,6 millioner fat olje per dag og har Afrikas største råoljereserver. Men borgerkrigen i landet har førte til en dramatisk reduksjon i produksjonen. I august 2016 produserte landet snaue 300.000 fat per dag.

Men ved et scenario hvor en stor oljeprodusent skulle forsvinne fra markedet er det strategiske oljereserver spredt rundt om i verden for å stabilisere markedet, forklarer Saltvedt. Dette vil motvirke en stor prisoppgang, mener hun.

– Olje har vært et maktpolitisk våpen

Transport er den største forbrukeren av olje, men med store teknologiske fremskritt på elbil fronten og andre alternative drivstoffkilder vil oljeavhengigheten på verdensbasis gå ned, påpeker Saltvedt.

– Olje har vært et maktpolitisk våpen fordi man blir så lammet når kan ikke har tilgang på den, men med elbiler, biodrivstoff og lignende, vil man ikke bli så lammet hvis man ikke har tilgang på olje, sier hun.

PS! Tirsdag ettermiddag handles brent spot (nordsjøolje) for 48,77 dollar fatet. Oljeprisen er opp 0,89 prosent for dagen. Amerikansk lettolje (WTI) handles for 46,31 dollar fatet og er opp 0,71 prosent for dagen. Vi må tilbake til september 2014 forrige gang oljeprisen var over 100 dollar fatet.