De siste ukene har de ukentlige oljelagertallene fra USA vist en høyere oppgang enn markedet har trodd.

Markedets reaksjon har vært å sende oljeprisen opp.

– Det strider mot all forstand. Lagertallene har vært kjempehøye – og likevel har oljeprisen gått opp, sier sjefanalytiker for olje i Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt, til E24.

– Markedet er litt forvirret, sier sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, til E24.

For når oljelagrene i USA stiger, er det ventelig at oljeprisen skal falle. Økte oljelager betyr nemlig mer olje i et marked som renner over av olje.



Amerikanske oljelagre steg i uken som endte 10. februar med 9,5 millioner fat til 518,1 millioner fat. Aldri før har det vært så mye olje på lager siden amerikanske energimyndigheter startet å føre statistikk i 1982.

Torsdag ettermiddag klokken 17 slippes nye oljelagertall, og igjen er det forventet at oljelagrene vil fortsette å stige - denne gang ventes en økning på 3,4 millioner fat.



Sjefanalytiker i Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt.

To faktorer



Saltvedt trekker frem to faktorer for å forklare hvorfor oljeprisen har holdt stand etter høye lagertall.

** Markedet bryr seg mer om at oljekartellet Opecs annonserte produksjonskutt gjennomføres. OPEC har opplyst at om lag 90 prosent av de annonserte kuttene er gjennomført. Enn så lenge er nettoeffektene av Opec-kuttene større enn lagerbyggingen i USA.

– Dersom skiferproduksjon fortsetter å øke utover i 2017, og OPEC begynner å jukse litt med kuttene, kan det bidra til at stemningen faller i oljemarkedet, sier Saltvedt.

** Antallet veddemål på oljeprisoppgang er rekordhøy, både i nordsjøolje (Brent) og amerikansk lettolje (WTI).

– Det er en voldsom optimisme i oljemarkedet: Vi har store aktører som er «bull» på olje, og det har nok litt å si.

Bjarne Schieldrop, sjefstrateg for råvarer i SEB

– Tar tid



Også Sebs oljeekspert peker på Opecs kutt som forklaring, kombinert med vedlikehold ved raffineriene.

– Da tar det litt tid før den lavere produksjonen gjør utslag, sier Schieldrop.



Tirsdag uttalte generalsekretær i OPEC, Mohammad Barkindo at landene i stor grad har gjort de kuttene de skulle i januar.

Det var i november at Opec-landene kom til enighet om en kollektiv kutt-avtale som skulle redusere deres totale oljeproduksjon med 1,2 millioner fat per dag til 32,5 millioner fat per dag fra og med 1. januar.

Lagerreduksjon i mars

Ifølge Schieldrop kan resultatene av OPEC sine kutt til å bli synlige allerede neste måned.

– Vi ser at OPEC leverer på kuttene, og dermed så kommer man til å se lagrene begynne å falle i mars. Responsen på OPEC sine kutt har også blitt forsinket av at raffineriene driver vedlikehold så de produserer ikke, og da må oljen lagres, sier Schieldrop.

Opecs motivasjon for å innføre produksjonskutt var å redusere oljelagrene og få balanse igjen i markedet.

Sammen med at oljelagrene har steget har også antallet aktive oljerigger i USA tikket oppover hver uke etter nyttår, men ikke engang det har klart å gi oljeprisen noe nevneverdig fall.

– Man må huske på at det ikke er fysisk, direkte skifer som holder oljeprisen fra å gå opp. Skiferproduksjonen har falt, men det er teorien om at en oljepris på 60 dollar vil føre til en eksplosiv utvikling i skifer, sier Schieldrop.

Oljeprisen har ligget på et veldig stramt handlebånd etter jul, altså forskjellen mellom pristopp og prisbunn, og ifølge Schieldrop er det to faktorer som holder prisen i sjakk.

– Under 50 (dollar fatet journ.anm.) beskytter OPEC, og skifer setter en stopper over 60. Derfor er det ikke noe poeng å være noe annet sted enn mellom 50 og 60 – det er i hvert fall markedshypotesen, sier han.

– Skifer er den nye «gamechangeren»



Senior Forsker ved NUPI, Ole Gunnar Austvik sier at han ikke tror OPEC kommer til å være i stand til å styre oljeprisen på lang sikt.

– Jeg mener skiferolje setter grensen over tid, også vet vi ikke akkurat hva prisen må ligge på, men konsensus er mellom 50 og 60 dollar fatet noe jeg også er enig i, sier han.

Han mener at utviklingen i USA er det mest spennende for oljemarkedet fremover, og trekker frem Donald Trump og potensielle reguleringsendringer og endring av tollsatser som presidenten kan gjennomføre.

Ifølge Austvik vil vi sannsynligvis ikke se noen effekt allerede i år, men han utelukker det ikke.

– Skifer setter gulvet på lang sikt, så kan OPEC styre de korte svingningene, men de endrer ikke fundamentale forhold, sier Austvik

– Skifer er den nye «gamechangeren» i markedet, den setter et tak på prisen over tid, og jeg tror nedsiden er større enn oppsiden for oljeprisen sier han.