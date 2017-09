De siste årene har oljebransjen kuttet kostnader og gjort prosjekter enklere.

Noen av utbyggingsplanene som er lagt frem de siste to årene, viser at mange felt er lønnsomme på en oljepris under 35 dollar fatet, og noen få av dem helt ned til 20 dollar fatet.

Det viser en oversikt som olje- og energiminister Terje Søviknes la frem på Pareto-konferansen denne uken.

– Det viser at norsk sokkel er konkurransedyktig, sier Anders Torgrim Holte i Danske Bank Markets til E24.

For to år siden sa Norges dominerende oljeselskap Statoil at prosjektene som skulle starte opp før 2022, i snitt trengte en oljepris på 41 dollar fatet for å være lønnsomme.

Nå sier selskapet at feltene som nå planlegges, i snitt trenger en oljepris på 27 dollar fatet for å være lønnsomme.

Det er bare få år siden det ble vedtatt å bygge ut oljeprosjekter på norsk sokkel som trengte oljepriser på rundt 80 dollar per fat for å være lønnsomme, ifølge en rapport som Oljedirektoratet la frem i 2014.

– Jeg tror nye utbygginger trenger rundt 35 dollar fatet for å være lønnsomme. Jeg blir overrasket hvis selskapene tar avgjørelser på mye over 40 dollar fatet, sier Holte.

ER LØNNSOMME: Dette er oljeprisen som trengs for at norske oljefelter skal være lønnsomme, ifølge noen av utbyggingsplanene som er levert inn i 2016 og 2017. Prisen er i dollar per fat.

Tror på 40-45 dollar

Analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank1 Markets ligger omtrent i samme område.

– Skulle jeg tippe, er det 40-45 dollar fatet som trengs, sier han.

I utbyggingsplanene som operatøren av et oljefelt leverer inn til regjeringen, oppgis det hvilken oljepris som skal til for at feltet har en positiv nåverdi før skatt, gitt visse forutsetninger om kronekursen og risikojustert avkastningskrav (diskonteringsrente).

Oljeselskaper har ulike krav til avkastning, og ulik evne og vilje til å ta risiko. Det spiller også en rolle hvor mye penger de har å investere med, og hvilken retning de tror oljeprisen vil bevege seg.