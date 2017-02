Frykter rekordmange veddemål kan gi kraftig oljeprisfall

Oljeprisen steg tirsdag ettermiddag til over 57 dollar fatet.

Årsaken er trolig utsagn fra Opecs generalsekretær Mohammad Barkindo som sier at Opec-landene i stor grad har gjort de kuttene de skulle i januar, og at oljelagrene trolig vil krympe i år, ifølge Reuters.

Tror på videre oppgang



E24 har tidligere skrevet om hvordan hedgefondforvaltere har tro på en oljeprisoppgang, og har sikret seg flere long-posisjoner på amerikansk lettolje (WTI) enn noen gang tidligere.

– Man er long fordi man føler seg trygg på at medisinen til Opec fungerer, om ikke annet på kort sikt, sier sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, til E24.

Ifølge tall fra overvåkningsorganet Commodity Futures Trading Commission (CFTC) økte netto long-posisjoner på fremtidskontrakter til 390.338 forrige uke, noe som er det høyeste nivået siden CFTC begynte å føre statistikk i 2006.

Kan føre til prisfall



Ved at forvaltere nå sitter på så mange long-posisjoner vil det også komme en tid der de skal ta fortjeneste på posisjonen som er tatt.

Da er det risiko for at man får en korreksjon av oljeprisen motsatt vei.

PRISOPPGANG: Slik har spotprisen på brent utviklet seg gjennom dagen.

– De går jo ofte i flokk, og når de får levert det de har forventet, da skal de «cashe inn». Da kan vi få en korreksjon. Det er også derfor vi tror vi vil se toppen for oljeprisen i andre halvår, sier Schieldrop.

– Vi tror at oljeprisen kommer til å teste 60 dollar fatet, så kommer markedet til å moderere seg, sier han.

Analytiker i Phillip Futures, Jonathan Chan, sier til Reuters at de mange den store interessen for long-posisjoner kan gi utslag for oljeprisen i fremtiden.

– Denne langvarige og økende spekuleringen i netto long-posisjoner bør gi grunn til bekymring, sier han til nyhetsbyrået.

– Dersom det kommer en tid der det besluttes å trekke seg ut av disse spekulative posisjonene, kan oljeprisen stå overfor en betydelig korreksjon, sier han.

«Casher inn» om lagrene faller



Schieldrop sier at man vil se større forskjeller, og høyere pris på korte kontrakter enn de som handles lenger frem i tid, såkalt «backwardation» når oljelagrene begynner å falle, da vil det være attraktivt å ta fortjenesten.

Ifølge analytikeren skal man heller ikke se bort ifra at det ikke bare er Opec som er utslagsgivende nå, men at det også handles på historiske trender.

– Det er vanlig at den største prisoppgangen skjer i første halvår, i opptakten til «US drivingseason«, og nå sammenfaller det med Opec-kuttene, så det får ekstra support der.