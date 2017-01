Konsulentbyrå: 440.131 oljejobber har forsvunnet

440.131 oljejobber har forsvunnet de siste to og et halvt årene frem til utgangen av 2016, viser tall fra oljekonsulentselskapet Graves & Co.

Det er Bloomberg som melder om dette.

Det er oljeselskapenes leverandører som er hardest rammet. Rundt tre fjerdedeler av jobbene har forsvunnet i leverandørindustrien, som inkluderer blant annet serviceselskaper, riggselskaper og utstyrstilbydere.

Det Houston-baserte selskapet opplyser videre at rundt én tredjedel av kuttene har kommet i USA.

Ser bedring



Bakgrunnen for de vanskelige årene i oljesektoren er oljeprisfallet som startet sensommeren 2014. Tross perioder med bedring, er oljeprisen fortsatt langt unna gamle høyder.

Skiftet i oljemarkedet medførte at oljeselskapene reduserte sine investeringer og fokuserte på kostnadskontroll, hvilket igjen ga mindre å gjøre for underskogen av leverandørselskaper.

NEDTUR: Grafen viser hvordan oljeprisen falt fra sommeren 2014 og utviklingen frem til i dag.

Nedturen ble forsterket av manglende handling fra oljeorganisasjonen Opec, hvis medlemsland valgte å fokusere på å forsvare sine markedsandeler mot blant annet fremvoksende skiferproduksjon i Nord-Amerika.

Den sistnevnte ble antatt å ha høyere produksjonskostnader per fat enn Opec, og dette kan forklare hvorfor en uproporsjonal del av kuttene har kommet i nettopp USA.

Nå ser imidlertid ekspertene lys i enden av tunnelen. Barclays skriver i en analyse at oljeselskapene igjen er i ferd med å ansette innen skifer, der blant annet riggtellingen fra Baker Hughes har vist økende aktivitet som følge av bedring i oljepris og oljeprisforventninger.

Barclays-analytiker David Anderson anslår at leteselskapene vil øke sine investeringer med syv prosent i det inneværende året, for første gang på tre år.

I en fersk analyse skriver også Wood Mackenzie at antallet prodsjektgodkjenninger mer enn dobles til 20 i 2017, opp fra ni i 2016. De anslår at amerikanske skiferselskaper vil øke investeringsbudsjettene med tre prosent.

Borer flere brønner



Lignende oljekuttanslag gjort av DNB Markets har tidligere vist at rundt 40.000 oljejobber har forsvunnet på norsk sokkel, og her hjemme er utsiktene fortsatt blandet.

Statoil varslet imidlertid ved inngangen til året at selskapet skal bore 30 brønner i år – syv flere enn i fjor.

En av de første servicesektorene som merket nedturen, var seismikk, og det er her ventet at trenden kan snu først. Nylig meldte TGS om en solid forbedring i salget av multiklientdata, men advarte samtidig om at 2017 også kan bli tøft.