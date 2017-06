Kraftig fall for oljeprisen etter nye lagertall: – Man tar innover seg at det vil ta lang tid å få balanse i markedet

Onsdag kl. 16.30 kom nye oljelagertall fra U.S. Energy Information Administration (EIA). De viste at oljelagrene i USA falt med 1,7 millioner fat forrige uke. På forhånd var det ventet et fall på 2,3 millioner fat.

Oljeprisen raste mer enn en dollar etter tallene. Fra å ha blitt handlet rundt 48,50 dollar per fat tidligere onsdag, handles nordsjøolje (Brent spot) nå til 47,02 dollar fatet. Amerikansk lettolje (WTI) har tilsvarende hatt en nedgang fra tidligere å ligge på 46,20 dollar fatet, til nå å ha falt til 44,74 dollar per fat.

– Det har vært litt negativ stemning hele dagen, sier Nordea Markets' oljeanalytiker Thina Saltvedt.

Tidligere onsdag kom nemlig IEA med sin månedlige rapport. I den kommer det frem at IEA tror på en økende global etterspørsel neste år, men at den vil motvirkes av samtidig økende produksjon.

– Det man frykter er at det vil ta lang tid å få balanse i markedet, sier Saltvedt.

– Det var håp om at det skulle bli bedre, man hadde håpet at lagrene skulle komme ned, men IEA-rapporten viser at lagrene ikke har falt noe særlig i det hele tatt. Amerikanske skiferprodusentene kommer tilbake med mye større kraft enn man hadde trodd, og IEA oppjusterer kraftig sine anslag for amerikansk produksjon, sier hun.

Tirsdag kveld kom dessuten ukentlige oljelagertall fra American Petroleum Institute, som viste at amerikanske oljelagre vokste med 2,8 millioner fat i uken som endte 9. juni. Oljeprisen reagerte også da med å falle.

– I motsetning til hva man venter på denne tiden av året, ser man nå at lagrene stiger og stiger. Det blir vanskeligere å få balanse og det er det man tar innover seg nå, sier Saltvedt.

I mai i år økte produksjonen av olje globalt med 585.000 fat per dag til 96,69 millioner fat per dag, ifølge IEA-rapporten.

Av dette økte Opecs oljeproduksjon med 290.000 fat per dag til 32,08 millioner fat per dag i mai. Det er det høyeste nivået så langt i år.