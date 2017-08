Norsk bensinhopp etter superstorm

Fredag øker bensinselskapet Circle K de veiledende prisene på bensin og diesel.Årsaken er orkanen Harvey i USA, som har stengt ned en rekke raffinerier som lager bensin og diesel av råolje.

Det har økt innkjøpsprisene både i Europa og USA.

– Orkanen Harvey har økt innkjøpsprisen på ferdigraffinert drivstoff i det europeiske markedet, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K til E24.

Fra og med fredag går veiledende priser på bensin og diesel opp med henholdsvis 20 øre på bensin og 10 øre på diesel.



Circle K driver 473 bensinutsalg i Norge.

St1 vil øke prisene

St1, som driver 1.200 bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland, vil også øke bensinprisene.

- Innkjøpspriser på produkter som bensin og diesel har økt. Disse baseres på verdensmarkedspriser som antas å ha økt på grunn av orkanen Harvey, sier Stefan Samuelsson, sjef for stasjonsdrift i St1, til E24.

- I Sverige ble det i dag gjennomført en prisøkning som nettopp skyldes det foregående. Innkjøpssituasjonen er den samme i Norge, derfor man kan anta at prisene også der kommer til å bli økt på stasjonene, sier han.

Ikke bare olje

Cirkle Ks listepris torsdag er 15,97 kroner for blyfri bensin og 14,75 kroner for diesel, ifølge kjedens nettsider.

– Mens oljeprisen har falt siden før forrige helg, har prisen vi må betale for ferdigraffinerte produkter som bensin og diesel økt i det europeiske markedet, sier Hansen.

Dette viser at andre forhold enn bare oljepris og dollarkurs kan påvirke innkjøpsprisene i det europeiske drivstoffmarkedet, mener han.

– Uvær og orkan kan føre til at raffinerier må stenge, og det påvirker tilbud og etterspørsel. Texas og USA er som kjent viktige områder for produksjon av bensin og diesel, sier Hansen.

Øker bare veiledende pris

Nordsjøoljen Brent har falt fra 52 til 51 dollar per fat, og kronen har styrket seg mot dollaren, noe som normalt ville bety lavere bensinpriser målt i norske kroner.

Men det at den veiledende prisen øker, betyr ikke nødvendigvis at prisen ved pumpene øker, ifølge Circle K.

– Det er flere steder lokalt med lave pumpepriser som følge av priskriger. Prisene du ser på pumpene bestemmes i stor grad av konkurransen i lokalt, sier Hansen.



Venter prisfall

Circle K sier at selskapet ikke har veltet all økningen i innkjøpsprisen over på kundene. Selskapet tror at prisen vil falle etter hvert som orkanen roer seg.

– På sikt ligger det en forventning fra vår side om at kostprisen skal ned, når Harvey roer seg og i og med at kjøresesongen i USA er på hell, sier Hansen.

Innkjøpsprisen for bensin utgjør rundt 30 prosent av pumpeprisen i Norge, mens avgifter står for rundt 60 prosent. På toppen kommer en bruttomargin på rundt 10 prosent som skal dekke bensinselskapenes kostnader og fortjeneste, ifølge Circle K.

Norge er blant landene med høyest bensinpris i verden målt i felles valuta, men bensinutgiftene til en norsk sjåfør er likevel langt lavere i forhold til inntekten enn i de fleste andre land.

Norske sjåfører bruker i snitt 0,58 prosent av snittinntekten på drivstoff, mens sjåfører i USA bruker 1,81 prosent av inntekten og tyske sjåfører bruker 1,03 prosent av inntekten, ifølge en oversikt fra Bloomberg.

40 tankskip snur

Vanligvis går rundt 500.000 tonn bensin fra Europa til USA og Sør-Amerika hver uke.

Men denne uken har tradere inngått intensjonsavtaler på hele 40 tankskip til å frakte rundt 1,5 millioner tonn bensin over Atlanteren fra Europa, til steder som Brasil, Mexico og New York.

Det skriver Reuters, som også melder om at fraktratene har doblet seg til 16.000 dollar per dag.

Årsaken er selvsagt orkanen Harvey, som har redusert kapasiteten ved amerikanske raffinerier til å konvertere råolje til bensin og andre produkter.

Innkjøpsprisene på bensin har økt både i USA og Europa, og dermed vil også pumpeprisene øke mange steder.

– Det vil ikke være helt overraskende om bensinprisen i Europa skulle stige, når overskriftene sier at det går en armada med bensintankere fra Europa til USA etter Harvey, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets til E24.



– Prisen på europeiske bensinleveranser har gått opp cirka 8-9 prosent fra det laveste nivået i forrige uke til i dag, sier hun.



Sjefanalytiker for olje i Nordea Markets, Thinas Margrethe Saltvedt

Høyere USA-priser

Bensin i USA: Bensinlagrene i USA ligger over femårssnittet, til tross for at lagrene har blitt trukket den siste tiden. Bensinlagrene har falt i syv uker på rad, fra 242 millioner fat 9. juni til 228 millioner fat 28. juli, men steg til 230 millioner fat 25. august, som er 14 millioner fat over femårssnittet. Bensinprisene i USA var i snitt 2,37 dollar per gallon (4,90 kroner per liter) mellom april og slutten av august. EIA venter at bensinprisen i snitt blir på 2,33 dollar per gallon både i år og neste år, men Harvey har skapt usikkerhet om anslagene. Bensinprisen i uken frem til 28. august var på 2,91 dollar per gallon (dpg) på Vestkysten, 2,43 dpg på Gulfkysten, 2,62 dpg på Østkysten og 2,72 dpg rundt Rocky Mountains. I Midtvesten var prisen 2,57 dpg. Kilde: U.S. Energy Information Administration

Bensinprisene i USA har allerede steget etter Harvey, både fremtidskontraktene og prisen som kundene betaler ved pumpen.

Det er store regionale forskjeller i USA, men gjennomsnittsprisen på bensin er denne uken på 2,45 dollar per gallon (5,06 kroner literen), opp fra 2,35 dollar per gallon i forrige uke, før Harvey.

Det viser tall fra American Automobile Association.

I New York har fremtidskontraktene (Gasoline Futures) på bensin for leveranse i september steget 16 prosent den siste uken til 1,88 dollar per gallon (3,88 kroner literen), og prisen fortsetter å stige torsdag, ifølge CME Group.

Hvis armadaen av tankskip fortsetter å legge ut fra Europa mot USA og Sør-Amerika, vil også norske bensinpriser kunne stige, tror Saltvedt.

– Det ville være rart om vi ikke skulle merke noen ting her i Norge, sier hun.

Stanser bensinleveransene

Orkanen Harvey har stengt flere store havner og ført til driftsstans på en rekke gigantiske raffinerier langs Mexicogolfen.

Det har redusert tilgangen på raffinerte oljeprodukter som bensin og diesel.

USA leverer vanligvis bensin til land som Mexico og Brasil og diesel til Europa, og nå som raffineriene er stengt vil disse landene måtte skaffe produkter fra Europa i stedet, noe som kan by opp prisene.

Hele 16 prosent av USAs raffineringskapasitet er nedstengt, noe som betyr at raffineriene tar imot 3,04 millioner fat per dag mindre enn de kunne ha gjort, ifølge Platts.

Det gjør også at oljeprisen har falt. Den amerikanske WTI-prisen har falt fra over 47 dollar i helgen til 46 dollar fatet torsdag, og Brent har falt fra 52 til 50 dollar fatet.

PRISEN ØKER: Slik har prisen utviklet seg i New York på fremtidskontrakter på bensin for leveranse i september, målt i dollar per gallon.

En viktig eksportør

Det at orkaner i USA kan forstyrre bensinmarkedet er trolig noe verden må venne seg til. USA har blitt en dominerende eksportør av raffinerte produkter som bensin.

– Harvey viser hvor mye viktigere og hvor forskjellig både risikoen og robustheten i golfen er for det globale energisystemet i skiferens tidsalder, sier Jason Bordoff, direktør ved Center for Global Energy Policy på Columbia University, til WallStreet Journal.

Da orkanen Katrina traff USA i 2005 var landet verdens største importør av bensin og andre raffinerte oljeprodukter. Nå er USA verdens største eksportør av slike produkter, mye på grunn av veksten i landets oljeproduksjon.