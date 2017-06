Ny årsverste for oljeprisen

Oljeprisen er fallende tidlig tirsdag ettermiddag. Spotprisen på et fat brent er i skrivende stund 45,94 dollar.

Dagens laveste prisslutning er på 45,83 dollar (intradag), hvilket er den svakeste for året.

Nylig ble det kjent at produksjonen fra Libya har steget til det høyeste nivået på fire år, og det har kommet meldinger om økende lagring av olje på kjøl, ifølge Bloomberg.

– Det vi ser er at Libya kommer tilbake med større volumer. Flere felt skal i produksjon, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets til E24.

Hun viser til at landet gradvis har økt produksjonen fra 300.000-400.000 fat per dag til nesten det dobbelte.

– Det er en ganske stor endring i produksjon, og de har sagt at de ønsker å nå over en million fat. De siste året har Libya klart å øke gradvis. Det er lenge siden vi har sett de volumene de har nå har. Det gir en utfordring for Opec, sier oljeanalytikeren.

– Overproduksjon

Dette kommer i tillegg til generell usikkerhet rundt effekten produksjonskuttene til Opec og dets allierte har på verdens oljelagre.

– Investorene vil fortsette å redusere sine posisjoner frem til større lagertrekk materialiserer seg. Markedet ser ut til å teste Saudi og Russlands vilje til å gjøre hva enn som kreves for å redusere de globale lagrene, sier analytiker Giovanni Staunovo hos UBS i en kommentar.

Saltvedt peker på at priskurven i oljemarkedet den siste tiden har gått fra å være i moderat såkalt «backwardation» til strukturen som kalles «contango».

Førstnevnte betyr at oljekontraktene som forfaller nærmest i tid handles til en høyere pris enn de som har forfall lengre frem, som kan være et signal om mer knapphet på olje.

For sistnevnte prisstruktur er det derimot høyere pris på kontraktene som forfaller lenger frem i tid.

– Man produserer for lager istedenfor bruk fordi det er overproduksjon, sier Saltvedt.

Hun peker på at det igjen leies inn store oljetankskip (VLCC) til lagring av olje.

– Vi ser at det bygges flytende lagre igjen, sier analytikeren.

– Verre enn man trodde



Etter den kraftige oppgangen gjennom fjoråret, blant annet med hjelp fra avtalen om produksjonskutt i og utenfor Opec, har nordsjøoljeprisen falt med nesten 19 prosent hittil i år.

– Dette er verre enn hva man trodde tidligere i år. Man hadde trodd at lagrene skulle komme mer ned enn de har gjort. Det kan stramme seg til noe, men jeg tviler på at prisene skal veldig mye opp, sier Saltvedt.

Et nytt datapunkt kommer i morgen, da amerikanske myndigheter legger frem ferske lagertall.