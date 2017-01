Oljedirektoratet anslår oljeinvesteringer på 120 mrd.

Saken oppdateres.

I løpet av fjoråret ble det investert 135 milliarder kroner på norsk sokkel, ifølge rapporten «sokkelåret 2016» fra Oljedirektoratet.

Rapporten viser resultatene av leting og produksjon og gir prognoser for de neste årene.

Investeringene var rundt 50 milliarder kroner lavere enn i toppårene 2013 og 2014. Investeringstallene som oppgis tar ikke med leting slik som SSB gjør i sin investeringstelling.

Anslår 120 milliarder



Nedgangen er ventet å fortsette i inneværende år. Der anslås det investeringer på 120 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 11 prosent.



– Vi regner med en fortsatt nedgang i 2017 og 2018, sier oljedirektør Bente Nyland ved fremleggelsen av rapporten.

Nedgangen fra 2017 til 2018 er anslått til fem prosent. Deretter er det ventet en oppgang, riktignok moderat, i oljeinvesteringene.

saken fortsetter under

12. januar 2017: Oljedirektoratet anslår et varig lavere nivå på investeringene i olje- og gassnæringen.

Etter at større prosjekter er sluttført eller i en avsluttende fase uten at tilsvarende nye store prosjekt er satt i gang har investeringene på felt i drift falt betydelig siden toppen i 2013, ifølge rapporten.

Dette vil også være en bidragsyter til nedgangen de nærmeste årene.

Direktoratet viser blant annet til at felt som Goliat og Ivar Aasen ble satt i produksjon i 2016, mens Gina Krog, Aasta Hansteen, Martin Linge og fase 1 av Johan Sverdrup etter hvert blir satt i drift.

Nye utbygginger



Samtidig er nye utbygginger under evaluering. I tillegg til prosjekt på felt i drift, kommer utbygging av Johan Sverdrup fase II, ifølge rapporten.

Flere nye feltutbygginger ventet å bli besluttet de nærmeste par årene, blant annet Johan Castberg, Snilehorn, Pil, Snefrid Nord og Skarfjell.

Det samlede investeringsanslaget for nye utbyggingsprosjekt, der det ventes at plan for utbygging og drift blir levert i år og neste år, er på 175 milliarder kroner. Det vil bidra til at investeringene stiger moderat fra 2018, skriver direktoratet.

Redusert leteaktivitet



Nivået på oljeproduksjonen er betydelig lavere enn i toppårene, men i 2016 økte oljeproduksjonen for tredje året på rad, mens gassproduksjonen holdt seg på rekordnivå.

Men leteaktiviteten falt betydelig. Antallet letebrønner var 36 i 2016 som er 20 færre enn i 2015.

Det ble gjort 18 funn, som er ett mer enn året før.

– Mange av funnene er små, men de fleste ligger nær eksisterende infrastruktur. Det betyr at de raskt kan bli lønnsomme utbygginger hvis de kobles til felt og innretninger som er i drift, sier Nyland i en pressemelding.