Norske myndigheter har to ordninger for å tildele lisenser på norsk sokkel.

Den ene er konsesjonsrundene, der man åpner nye områder for oljeindustrien. For tiden pågår den som kalles den 24. konsesjonsrunden.

I tillegg gjennomføres det årlig en tildeling av allerede åpnede områder. Denne ordningen kalles Tildeling i forhåndsdefinerte områder – TFO, og har pågått siden 2003.

Tirsdag annonserer olje- og energiminister Terje Søviknes at TFO 2017 nå lyses ut, slik at oljeselskapene kan søke på nye lisenser.



Olje- og energidepartementet skriver at man i TFO 2017 har utvidet det forhåndsdefinerte området på norsk sokkel med 87 blokker, hvorav 34 er i Norskehavet og 53 i Barentshavet.

Dermed fortsetter oljeminister Terje Søviknes på samme kurs som forgjengeren Tord Lien la seg på for ett år siden. Da utvidet man nemlig også områdene som er med i de årlige lisensrundene.

Utvidelsen av TFO-området kommer samtidig som oljeindustrien, med Statoil og Lundin i spissen, er i gang med flere store letekampanjer i Barentshavet. Olje- og energiminister Terje Søviknes har allerede uttalt til E24 at han forventer at leteresultatene fra årets kampanje vil kunne påvirke søknadene til 24. konsesjonsrunde.

Ettersom søknadsfristen for TFO 2017 er satt til 1. september i år, vil letekampanjene også delvis kunne påvirke søknadene til den årlige runden.



Åpner opp rundt funn i Barentshavet



At staten utvider TFO-området har også skjedd før, men det er likevel en gledelig nyhet for oljenæringen, fordi det betyr at de får søke om lisenser i områder som ikke tidligere har vært tilgjengelige i TFO-rundene.

– Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Utvidelsen av TFO-området for TFO 2017 er den nest største noen gang og den største som har vært i Barentshavet. Dette er avgjørende for god ressursforvaltning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

I tillegg til å ta inn nye områder vest i Norskehavet og et område nord for Kristiansund inn i TFO-ordningen, har Olje- og energidepartementet også inkludert områder rundt funn som er gjort i Barentshavet, ved Wisting (gjort av oljeselskapet OMV) og rundt Lundins funn ved Alta og Gohta. Kartene under viser kartene for fjorårets og årets TFO-runder.

Oljeselskapene har nå frem til 1. september på seg til å sende inn søknader, og etter planen skal lisensene tildeles i starten av 2018.

FØR: De røde linjene markerer områdene som oljeselskapene kunne søke i fjorårets TFO-runde (2016).