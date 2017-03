Oljeprisen falt under 50 dollar for første gang siden november

Oljeprisen er fallende onsdag ettermiddag. Spotprisen på brentoljen bikket for kort tid siden under 50 dollar for første gang siden slutten av november i fjor. Den har siden hentet seg noe inn igjen.

Bakgrunnen for fallet er slipp av fersk statistikk fra myndighetene i USA, som viser at de amerikanske oljelagrene økte med 5,0 millioner fat i forrige uke. Det var på forhånd ventet en økning på 1,8 millioner fat.

Amerikanerne har nå 533,1 millioner fat olje i sine tanker, hvilket er i det øvre sjiktet av det normale intervallet for denne tiden på året.

Høyere fart hos raffineriene



Som ved slippet av tallene fra American Petroleum Institute i går, er det råoljebeholdningen som svulmer opp mens det vises til trekk på produktlagrene.

Bensin falt med 2,8 millioner fat, mens det var ventet et trekk på 2,5 millioner. Destillat falt med 1,9 millioner fat, mot en ventet nedgang på 1,8 millioner.

Kapasitetsutnyttelsen ved amerikanske raffinerier var opp 2,3 prosentpoeng, betydelig mer enn den ventede økningen på 0,38 prosentpoeng.

Av rapporten fra amerikanske Energy Information Administration fremgår det at USAs råoljeimport økte med 902.000 fat per dag til 8,3 millioner fat, hvilket kan forklare noe av lagerbyggingen.

Nøytralt eller svakt negativt



Oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets skriver i en oppdatering at det samlede inntrykket av dagens rapport er nøytralt til «bearish».

– Totalt bygget petroleumslagrene i USA 1,3 millioner fat sist uke, hvilket betyr at det samlede lagernivået fortsatt er høyere enn på samme tid i fjor. De samlede petroleumslagrene i USA er imidlertid 20 millioner fat lavere enn ved starten av februar, og dette ser ut til å ha gått upåaktet hen, skriver Kjus.

Han viser til at det har vært nedgang i lagrene de siste seks ukene grunnet trekk på 35 millioner fat i petroleumsprodukter, hvilket mer enn oppveier en økning på 15 millioner fat i råolje i samme periode.