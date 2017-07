Opec foreslår oljeproduksjonstak for nytt medlemsland

Komiteen av land som overvåker Opecs kuttavtale fra november skal ha kommet til enighet om et tak på oljeproduksjonen i Nigeria.

Dette melder flere medier mandag, med henvisning til Omans oljeminister Mohammed bin Hamad al-Rumhy.

Nigeria har, sammen med Libya, vært unntatt fra den opprinnelige produksjonsavtalen. Landet har siden i fjor økt sin produksjon med 11 prosent til 1,73 millioner fat per dag.

Taket settes nå på 1,8 millioner fat per dag – en avgjørelse som skal ha blitt fattet i samråd med myndighetene i det vestafrikanske landet.

Saudi-Arabia med eksportkutt



Ser høyere etterspørsel Opec uttaler seg positivt om utsiktene i oljemarkedet i en uttalelse mandag. «Fortsatt styrkelse av den globale bedringen er pågående, der stabilitet i oljemarkedet fortsatt er en nøkkelfaktor. Markedsvolatiliteten har vært lavere de siste ukene, og investeringsstrømmen har blitt synlig forbedret i industrien», skriver Opec. De venter betydelig høyere etterspørsel i andre halvår sammenlignet med det første, og tror at etterspørsel på to millioner fat per dag vil bidra til å redusere lagrene ytterligere. Etterlevelsen etter kuttavtalen i mai anslås til 98 prosent, selv om landene bidro i ulik grad.

Omtrent samtidig har Saudi-Arabias energiminister varslet at landet vil ta føringen med større eksportkutt i august.

Ifølge Reuters har saudierne lagt frem planer om en eksportbegrensning til 6,6 millioner fat per dag, ned fra 6,9 millioner i mai.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop skriver i en kommentar at den saudiske eksporten i snitt var på 7,2 millioner fat per dag i perioden januar til mai, og at dagens varslede nivåer således utgjør en reell innstramming.

«Det er opportunt for Saudi å gjøre dette nå. Lagrene vil trekkes på i andre halvår 2017. Dermed spiller Saudi på en positiv trend og styrker denne. Netto lange spekulative posisjoner hos kapitalforvalterne har rom for å øke, og således har prisene potensial til å øke i respons til en markedsreposisjonering og en økning i de lange posisjonene», skriver Schieldrop.

Oljeprisløft



Komiteen skal for øvrig ikke ha avtalt hverken større, samlede kutt eller noen reduksjon i den libyske produksjonen. Tidligere mandag avkreftet også den saudiske energiministeren Khalid al-Falih at «dypere» produksjonskutt ville bli diskutert.

Al-Falih sier imidlertid at landene både i og utenfor Opec er innstilt på å holde på de nåværende kuttene utover mars, om nødvendig. Dette er forutsatt av at alle holder seg til avtalen, som innebar kutt på 1,8 millioner fat per dag fra januar 2017 til nettopp mars 2018.

Deltagende land på dagens møte er Kuwait, Venezuela, Algerie og Oman, foruten Saudi-Arabia og Russland.

Oljeprisen løfter seg noe på nyhetene. Spotprisen på et fat brentolje er i skrivende stund 48,47 dollar per fat, opp 1,36 prosent for dagen.