Pareto kutter oljeprisprognosen

Etter fjorårets kraftige oppgang har oljeprisen overrasket oljeoptimistene med et fall på ti prosent hittil i år.

Prognosemakere har dermed måttet kutte sine anslag, deriblant DNB Markets som senest i august tok ned anslaget for oljeprisen i 2018 med ti dollar til 60 dollar fatet.

Nå følger meglerhuset Pareto Securities på i en fersk rapport. Der barberer oljeanalytiker Trond Omdal oljerisprognosen for årene frem til 2020.

Han gjør følgende endringer:

Oljeprisanslaget for 2017 kuttes til 53 fra 60 dollar fatet.

For neste år endres prognosen til 60 fra 70 dollar fatet.

2019-anslaget reduseres til 65 fra 72,5 dollar per fat.

I 2020 er oljeprisen 70 dollar per fat, mot tidligere antatt 75 dollar, tror Pareto.

Tross det nedjusterte synet er meglerhuset fortsatt positiv til oljeprisen, som onsdag handles for vel 51 dollar per fat.

– Der bommet vi



I oljemarkedet har økt amerikansk skiferoljeaktivitet koblet med stigende produksjon fra andre land sådd tvil om oljekartellet Opecs produksjonskutt er kraftfulle nok til å skape balanse i markedet.

Omdal viser i rapporten til at økt oljeproduksjon fra Libya og Nigeria har økt Opecs produksjon med nær 1 million fat per dag siden mars, noe som vanner ut effekten av kartellets produksjonskutt.

Denne uventet sterke produksjonsøkningen koblet med sterk amerikansk produksjonsvekst i skiferolje, gjør at prognosen kuttes, ifølge rapporten.

– Libya og Nigeria var risiko som var kjent, men sikkerhetssituasjonen i Libya ser ut til å ha bedret seg etter at General Haftar med maktbase i den østlige delen av Libya har lyktes med å sikre eksportterminalen El Sider og Ras Lanuf, sier oljeanalytikeren til E24.

Han sier det påvirker balansen i oljemarkedet både på kort sikt og de nærmeste årene dersom de to landene greier å opprettholde eller til og med øke disse produksjonsnivåene ytterligere.

– Libya hadde ambisjoner om å nå 900.000 fat ved slutten av fjoråret og 1,2 millioner fat innen sommeren. Men vi lå ikke inne med at Libyas produksjon ville overstige 1 million fat per dag, så der bommet vi. Også økningen i rigger og skiferproduksjon i USA har vært større og kommet raskere enn ventet, erkjenner Omdal.

Han mener likevel økt oljeetterspørsel, fra land som Kina, USA, India, og i Europa, vil bidra til at oljelagrene i OECD-området kommer ned, også med hjelp fra dypere produksjonskutt fra Saudi-Arabia.

– Samtidig ser vi at forventningen om akselererte lagertrekk har materialisert seg fordi etterspørselen har vært vesentlig sterkere enn vi og markedet trodde, sier Omdal.

Lavere oljelagre har vært et viktig mål for produksjonstiltakene til OPEC.

Omdal peker i tillegg på at Saudi-Arabia trolig har ønsket en høyere oljepris før børsnoteringen (IPO) av oljegiganten Saudi Aramco.

– Vi tror at det Saudi prøver å gjøre er en gradvis økning av oljeprisen frem til IPO-en. De lå nok inne med 54–55 dollar i statsbudsjettet. Når vi tror 53 er nok det ganske nær målet deres.

Ser høyere oljeetterspørsel



Prognosen til meglerhuset tilsier at oljeetterspørselen i årene frem til 2020 vil være 70 prosent høyere enn i årene før oljeprisen kollapset i 2014.

Årsaken er både effekten av billigere olje samtidig som den økonomiske veksten har tatt seg opp i mange land.

Rapporten viser til at IMF-prognoser tilsier at verdens økonomiske vekst vil stige noe. Økt økonomisk vekst er normalt regnet som positivt for etterspørselen etter olje.

– Det har nærmest vært opplest og vedtatt at oljeetterspørselen i OECD er i sterk strukturell nedgang. Men man ser nå enda tydeligere at fallet i oljeetterspørselen innen OECD i tiåret frem til 2014 hadde betydelige sykliske komponenter knyttet til høy oljepris og svak økonomisk vekst før, under og etter finanskrisen, sier Omdal.

– Med lavere oljepris og sterkere økonomisk vekst får vi også betydelig økning i oljeetterspørselen innen OECD-området, spesielt i USA men også i Europa, fortsetter han.