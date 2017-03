Statoil leverer plan for Njord

Det kom frem på en pressekonferanse hos Olje- og energidepartementet mandag.

– Det er ikke hver dag vi får to PUD-er, sier olje- og energiminister Terje Søviknes etter å ha fått overrakt planene for Njord og Bauge fra Statoils representanter.

Investeringene blir på totalt 19,8 milliarder kroner, fordelt på 15,7 milliarder på oppgraderingen av Njord-feltet og 4,1 milliarder kroner på nyutbyggingen Bauge i samme område, ifølge Statoil.

– Da vi leverte plan for utbygging og drift for Njord-utbyggingen for over 20 år siden, anslo vi at feltet ville vært nedstengt i 2013. Med ny teknologi, prosjektforbedringer og et nært samarbeid med partnerne og leverandørdustrien, ser vi nå muligheter for å skape betydelige verdier i 20 nye år på Njord, sier Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

Statoil omtaler Njord som ett av selskapets største oppgraderingsprosjekter. Det er rundt 175 millioner fat oljeekvivalenter igjen i reserver i Njord- og Hyme.

Det skal bygges ut et nytt undervannsanlegg på feltet og bores 10 nye produksjonsbrønner på feltet. Statoil tildelte nylig en stor kontrakt til Kværner for Njord-arbeidet.

Bauge har reserver på rundt 73 millioner fat oljeekvivalenter, ifølge Statoil. Feltet ligger 16 kilometer nordøst for Njord A.

Bauge skal skal bygges ut med en havbunnsramme, to oljeprodusenter og en vanninjektor, og ressursene skal fases inn til Njord A-plattformen.

Begge prosjektene skal være i produksjon i slutten av 2020.

– Oppgraderingen av Njord er et unikt prosjekt, sier Søviknes.

– Det er første gang i norsk oljehistorie at en plattform blir tatt til land for oppgradering slik at den kan skape store verdier i nye tiår ute på feltet. Prosjekt innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljø, sier han.

Statoil er operatør for begge feltene. Njord er også eid av Dea Norge, Engie, Faroe Petroleum og VNG Norge. Statoils partnere i Bauge er Engie, Point Resources, Dea Norge, Faroe Petroleum og VNG Norge.

Venter flere planer

I fjor ble det levert inn flere planer for utbygging og drift, inkludert Dvalin, Utgard, Byrding, Trestakk og Oda.

Det har vært ventet at Repsol ville levere planer i år for gjenåpningen av Yme-feltet, og at Statoil og partnerne ville levere planer for forlengelsen og utvidelsen av Snorre-feltet som ofte omtales som «Snorre 2040».

Snorre inneholdt opprinnelig 760 millioner fat oljeekvivalenter, men anslaget er utvidet gjennom årene og ligger nå på 1,63 milliarder fat.

Yme-feltet var opprinnelig i drift fra midten av 90-tallet til 2001 med Statoil som operatør. Da ble det besluttet å legge ned produksjonen fordi man ikke anså det som lønnsomt lenger.

Etter hvert kom Talisman, som nå er eid av Repsol, inn for å gjenåpne feltet og utvinne ressursene som finnes der. Det prosjektet endte imidlertid i fiasko.

Feltet skulle egentlig koste et sted rundt 5 milliarder å gjenåpne, men plattformen som ble bygget var så full av feil og mangler at den ikke ble ansett som trygg.

Siden har Repsol og Okea tatt opp planene om å bygge ut feltet igjen.