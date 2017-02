Vil selge supplyskip som luksusyacht

Supplyskipet Brage Supplier jobber i dag i Nordsjøen på korte kontrakter. Det er tøffe tider. Men nå forespeiles skipet en ellevill makeover og en fremtid i sus og dus.

Bergensinvestorene i Brage Supplier KS, som eier skipet sammen, vurderer nemlig ta det ut av tjeneste og bygge det om til en luksusyacht.

– Konseptet er klart, og det er et marked for det, sier styreleder Thorolf Hestness til E24.

Etter at de gikk inn i supplynæringen begynte pilene å peke nedover, forteller han.



– Da må vi være kreative. Dette er et alternativ som faktisk viser seg mer realistisk enn du skulle tro, sier Hestness.

Bergenserne har engasjert skipsdesignselskapet Stefano Patrovich til å pønske ut gjennomførbare konsepter. Et av dem ser du over.

Saken ble først omtalt av Bergens Tidende.

Cirka 700 millioner



Supplyskipet ble bygget ved et indisk verft i 2011. Kleven verft, som tidligere har bygget luksusyatcher for New Zealands rikeste mann, er foreslått å stå for en eventuell ombygging.

– Det er en ganske heftig forvandling tegningene legger opp til?

– Vi må fjerne tanker og bygge om ventilasjonen, men det er ikke så mye å gjøre på det eksisterende bygget foran. Bakover er det lett å bygge opp, siden båtene er laget for last og er veldig stabile. Det er først og fremst kvalitetsforbedringer som drar opp prisen, forklarer Hestness.

Er du interessert, er det bare å finne frem 700 millioner kroner, mer eller mindre.

– Endelig pris vil selvsagt være veldig avhengig av hvilke løsninger som velges, men det er et utgangspunkt, sier Hestness.

NÅ: Slik ser supplyskipet ut i disse dager.

– En fugl på taket



– Har dere interessenter enda?

– Vi har en liten begynnelse på noe.

Investorene eier et supplyskip til, og Hestness sier markedet får bestemme om det også kan gå samme fremtid i møte.

– Kanksje kan dere begynne å kjøpe opp supplyskip som er på vei til skroting og lage yachter av dem?

– Vi er veldig edruelige på dette. Nå håper vi først på én, sier Hestness,og legger til at yacht-planen er et «sidespor».

– Det er en fugl på taket. Vi bruker 90 prosent av tiden vår på ordinær supplyvirksomhet, forsikrer han.