Saken oppdateres.

HAMMERFEST (E24): Oljedirektoratets sjef, Bente Nyland, kunne tirsdag avsløre en fersk beregning over hva som finnes i en ny og urørt del av Barentshavet. Det er området som kalles Barentshavet nordøst, som ligger øst og sør for Svalbard.

Direktoratets geologer startet for alvor startet analysearbeidet i 2012, etter at delelinjeavtalen med Russland kom på plass. Nå har de kommet til en foreløpig konklusjon om at det kan utvinnes 10 milliarder fat olje og gass i området.

Dermed gjentar direktoratet også sitt budskap om at betydelige deler av den oljen og gassen som gjenstår å oppdages på norsk sokkel, finnes i Barentshavet. Fra før mente direktoratet at halvparten av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet, men nå smører de på et tykt lag til i beregningene:

– Vi forventer at det finnes 1,3 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbare ressurser i området. Regner man om det til fat er det snakk om snaue 10 milliarder fat, sa Bente Nyland fra podiet på Barentskonferansen.

Oljedirektøren illustrerte størrelsen med å peke på at dette tilsvarer 14 Johan Castberg-felt eller mer enn 5 Snøhvit-felt. Disse ligger begge i Barentshavet sør.

Nyland forklarte at av de 1,3 milliardene standard kubikk, så estimerer de at 825 millioner består av olje og kondensat, mens 545 millioner kommer fra gass. Dataene er basert på seismikk og enkelte boreprøver som er tatt siden 2012 og i årene etter.

– Før vi borer brønner er ikke dette en eksakt vitenskap, og det er derfor vi må få mer data og kunnskap, men vi vet nok til å presentere et tall, sa Nyland videre.

Hun poengterte at tallet på 10 milliarder kan bli både atskillelig lavere eller høyere etter hvert som man får mer data.



Den gule regionen viser områdene der Oljedirektoratet tror det finnes rundt 10 milliarder fat utvinnbare fat med olje og gass i Barentshavet Nordøst.

Nyland minnet om at man snakker om en langsiktig tidshorisont før det kan bli aktuelt å utvinne fra Barentshavet nordøst, og at man trenger mer kunnskap om geologien, hvordan man skal tenke sikkerhet og en teknologiutvikling for å drive utvinning i områdene øst for Svalbard.

Oljedirektøren forklarte at det mest interessante er fire formasjoner kalt Kong Karl-plattformen, Sentralbankhøyden og Storbankhøyden.

– Årsaken til at kartet er begrenset til dette området er at det er her vi har de beste dataene, fortalte Nyland.

– Barentshavet er blitt en fullverdig oljeprovins

Både olje- og energiminister Terje Søviknes, og statssekretær Kjell Børge Freiberg, hadde fått nyss om estimatene som Bente Nyland ville komme med i forkant.

Statssekretær Kjell Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.

Både Søviknes og Freiberg kunne heller ikke dy seg fra å hausse opp stemningen på Barentskonferansen i sine innlegg, før Bente Nyland endelig inntok scenen tirsdag formiddag og kom med tallene.

Statssekretær Freiberg tok opp det geopolitiske aspektet da han omtalte de nye tallene for Barentshavet nordøst:



– Dette er et område som Stortinget kan åpne for petroleumsvirksomhet i fremtiden. I dette området har vi i i tillegg det aspektet at russerne nå setter i gang omfattende boring. Hvis russerne gjør funn kan i ikke vi som nasjon sitte stille og se på, sa statssekretæren.

I sitt innlegg poengterte den tidligere ordføreren fra Nordland at man nå har Snøhvit- og Goliat-feltene i produksjon, mens Johan Castberg, Wisting og Alta/Gohta er under planlegging:

– Med dette er Barentshavet blitt en fullverdig oljeprovins, sa statssekretær Freiberg.