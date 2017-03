Oljeprisen med nytt bunnivå i år

Oljeprisen har falt nesten fem prosent onsdag, etter at tall fra USA viser at de amerikanske oljelagrene fortsetter å vokse.

Både nordsjøolje (brent spot) og amerikansk lettolje (WTI) er nå nede på den laveste prisen vi har sett så langt i år.

Ikke siden februar i fjor har oljeprisen falt så mye i løpet av én enkelt dag, skriver Marketwatch.

I 22-tiden onsdag kveld er nordsjøolje ned 4,34 prosent til 53,18 dollar per fat. Amerikansk lettolje er samtidig ned 4,81 prosent og handles for 50,30 dollar fatet.

Rekordfulle oljelagre



Tall fra USAs Energy Information Administration (EIA), som ble sluppet tidligere onsdag, viste at de amerikanske oljelagrene økte med 8,2 millioner fat råolje i uken som endte 3. mars.

Lagrene er nå rekordfulle, og rommer totalt 528,4 millioner fat, ifølge Marketwatch. Lagrene har økt i ni uker på rad. Det har altså skjedd til tross for at flere store oljeprodusenter har begynt å redusere produksjonen i tråd med Opec-avtalen som ble inngått i november i fjor. Investorene har ventet på tegn på at reduksjonen skal ha effekt på mengden olje som er lagret i USA, men det ser altså ut som de må vente litt til.

– Må være forberedt på prisfall



– For at den globale rebalanseringen skal fungere må vi se at det skjer i USA, sier Michael Wittner ved Société Générale til Wall Street Journal.

– Markedene begynner å bli lei av å vente.

ConocoPhillips-sjef Ryan Lance sa tirsdag, under deltakelse på Ceraweek-konferansen i Houston, at oljeprodusenter må gjøre seg i stand til å håndtere brå fall i oljeprisen.

– Du må være forberedt på lenger og mer frekvente prisfall, sa Lance ifølge Platts.

Han mener at prisene fort kan falle igjen i løpet av de neste årene, og sier at selskapet hans kan tåle priser ned mot 30 dollar fatet.

– Vi er blitt mye mer effektive, sa Lance.

Oppjusterte anslag for produksjon



Tirsdag oppjusterte dessuten EIA sine anslag for oljeproduksjon i USA for de to neste årene. EIA anslår nå en gjennomsnittlig amerikansk produksjon på 9,21 millioner fat med olje per dag i 2017, opp fra de forrige prognosene på 8,98 millioner.

For 2018 er EIAs anslag 9,73 millioner fat per dag, opp fra 9,53 millioner i et tidligere anslag.