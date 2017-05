Strateg om oljemarkedet: – Endelig biter Opec-kuttene

Den etterlengtede oljeprisoppturen til over 50 dollar fatet, kommer etter nordsjøolje traff årsverste 5. mai på 46,5 dollar.

Torsdag kveld koster et fat nordsjøolje 50,77 dollar i spotmarkedet.

Oljeprisen steg 2,63 prosent onsdag, hvilket er den sterkeste dagen med oppgang siden 11. januar.

Oppgangen tilskrives ferske tall som viser et overraskende stort fall i amerikanske råoljelagre.

Markedet har nemlig hittil i år vært i vekslende tvil om Opec-landene og Russland vil klare å stenge tilstrekkelig mange oljekraner, slik landene er forpliktet til etter produksjonskuttavtalen fra november.

– Vi så årets største fall i råoljelagre i forrige uke med et fall på over 5 millioner fat. Og det ser endelig ut til at Opecs produksjonskutt biter, sier sjefstrateg i Axitrader, Greg McKenna, til Reuters.

KLATRET IGJEN: De siste tre dagene har oljeprisen karret seg fra 48 dollar fatet og tilbake over 50 igjen. Torsdag kveld handles nordsjøoljen Brent til 50,77 dollar fatet på spotmarkedet.

Stort lagerfall

Onsdag kom tall fra den amerikanske administrasjonen (EIA) som viste at oljelagrene i USA hadde det største trekket så langt i 2017.

** Råoljelagrene falt med 5,2 millioner fat i foregående uke. På forhånd var det ventet et fall 1,8 millioner fat.

** Bensinlagrene falt med 200.000 fat, mot en ventet oppgang på 60.000 fat.

** Destillatlagrene falt med 1,6 millioner fat, mot en ventet nedgang på 600.000 fat.

HER LAGRES OLJEN: Store oljetanker fylles med overskuddsolje i Nord-Amerika. Bildet er tatt av en kanadisk oljetank i Burnaby i British Columbia.

Kuttavtalen

I slutten av november i fjor ble oljeproduserende land både i og utenfor oljekartellet OPEC enige om en historisk avtale om produksjonskutt.

Landene skulle produsere mindre og slik bli kvitt overfloden av olje i det globale markedet, som vil bidra til å løfte oljeprisene.

Imidlertid har amerikansk skiferproduksjon økt i takt med høyere oljepriser, noe som spiste en del av Opecs kutt.

Men oljeprisen har den siste tiden har vært under press fra blant annet den stigende aktiviteten i det amerikanske markedet, der stigende antall aktive rigger og økt produksjon truer med å motvirke Opec-kuttene.

Dette har slått ut også i de amerikanske lagertallene i form av høyere lagre enn markedet hadde forventet.