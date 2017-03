Saken oppdateres.

Etter at statsminister Erna Solberg og tidligere olje- og energiminister Tord Lien annonserte den 24. konsesjonsrunden under oljemessen i Stavanger i august i fjor, legger regjeringen nå frem kartene som viser hvor de vil la oljeselskapene søke om å få nye lisenser.

Før oljeselskapene kan søke skal imidlertid forslaget ut på høring med frist 2. mai. Olje- og energiminister Terje Søviknes sier til E24 at han håper at utlysningen deretter kan finne sted før sommeren.

Tiden siden annonseringen i fjor er brukt på å motta nominasjoner fra oljeselskapene, og basert på de faglige rådene fra Oljedirektoratet har regjeringen nå lagt frem smørbrødlisten som de vil tilby oljenæringen.

Utlysningen viser et rekordhøyt antall nye blokker i Barentshavet, som strekker seg fra de sørlige hjørnene og helt opp til de nordligste delene av norsk sokkel.

– Nå må vi kjøre på litt og dette blir en skikkelig Barentshav-runde, sier en fornøyd olje- og energiminister, Terje Søviknes, til E24.



Han understreker at man nå åpner en høringsrunde for å få inn eventuell ny kunnskap, data og vesentlig informasjon som ikke allerede fremkommer i forvaltningsplanene for de aktuelle områdene.



– Hvorfor vil dere kun åpne ni nye blokker i Norskehavet nå?

– Det er en totalvurdering som er gjort, men det er viktig å få med at vi også jobber med TFO-runden for 2017 som omfatter de mer modne områdene. Så der er det muligheter for næringen til å søke og få inn mer areal også i Norskehavet, sier Søviknes.



Regjeringens forslag til nye blokker som skal utlyses i 24. konsesjonsrunde i Norskehavet er markert i rosa. Den røde linjen markerer allerede åpnede områder, mens den stiplete er forslaget til den ordinære tildeling (TFO) for 2017.

Vil unngå nytt karttrøbbel



Den 24. konsesjonsrunden har vært trøblete for regjeringen. I september i fjor avslørte oljemagasinet Upstream hvordan regjeringen ville åpne for å åpne områder i blant annet Lofoten, som var et brudd på samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene.

Etter avsløringen endte regjeringen med å snu, og de sendte ut nye kart.

Like etter kunne VG/E24 vise hvordan omfanget egentlig var mye større, og at regjeringen ville åpne for søknader om oljevirksomhet helt inn i fjæresteinene i Finnmark, områder utenfor Trondheimsfjorden og Skagerrak.

Siden den kontroversielle kartstriden har Terje Søviknes tatt over, og det er han som nå har ansvaret for prosessen som forgjengeren Tord Lien startet.

Søviknes sier til E24 man i dette forslaget holder seg godt unna iskanten, og godt utenfor sonen på 65 kilometer rundt Bjørnøya, samt de anbefalingene som er gitt i forvaltningsplanene.

– Nå går vi ikke så langt nord som i den 23. konsesjonsrunden, sier Søviknes.

– Er du bekymret for at det kan oppstå politisk uenighet som kan påvirke prosessen nå?

– Nei, egentlig ikke. Det vil alltid være en diskusjon om petroleumsaktivitet i Barentshavet, men regjeringens politikk er forankret i at vi ønsker å tildele nytt areal for å skape langsiktig aktivitet langs hele kysten, sier Søviknes.

I kartet over forslaget for Barentshavet foreslår regjeringen både å åpne helt nye områder i Barentshavet, i tillegg til blokker funn som allerede er gjort. Det gjelder blant annet Wisting-funnet, som Statoil skal bore videre på denne sommeren.

Her vil nye blokker kunne gjør det mulig å lete frem flere funn som kan gjøre de eksisterende funnene mer interessante å utvikle til felt.

– Dere åpner også en rekke helt nye områder. Er det departementet og direktoratet som har valgt dem, eller vil dere åpne de basert på de ønskene som oljenæringen selv har sendt inn?

– I utgangspunktet er det hovedsaklig på grunn av nominasjonene fra selskapene selv, men det ligger også en faglig vurdering fra vår side til grunn for hva vi vil åpne, sier Søviknes.