Saudi-Arabias oljegigant kan bli notert på Wall Street

Selv om enkelte av de finansielle og juridiske rådgiverne anbefaler London-børsen foretrekker Saudi-Arabia å notere statsoljeselskapet Aramco på New York-børsen.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters basert på kilder som er innsatt i saken.

Den endelige beslutningen ligger hos kronprins Mohammad bin Salman.

En viktig grunn til at det ligger an til New York-notering er at man ønsker å opprettholde de nære politiske forbindelsene med USA.

Men rådgiverne er ikke like overbevist.

Større åpenhet



Selv om en notering på New York-børsen gir tilgang til flere investorer innebærer det også større krav til åpenhet om følsomme spørsmål som vurderingen av Aramcos oljereserver.

Saudi-Arabia planlegger å selge fem prosent av selskapet i forbindelse med børsnoteringen som ventes å skje i andre halvår neste år.

Det blir tidenes største børsnotering målt i dollar og muligens også verdens mest verdifulle selskap.

Gigantselskap



Kronprinsen har tidligere sagt at selskapet vil blir verdsatt til minst 2.000 milliarder dollar ved børsnotering.

Analytikere mener imidlertid at verdien av selskapet ligger et sted mellom 1.000 og 1.500 milliarder dollar.

Apple, som er regnet som verdens mest verdifulle børsnoterte selskap i dag, har til sammenligning en børsverdi på 815 milliarder dollar.

Den endelige prisen på Aramco vil selvsagt avhenge av hvordan oljeprisen utvikler seg.

Selskapet er uansett en gigant. Aramco opplyser på sine hjemmesider at de har påviste reserver tilsvarende 260,8 milliarder fat olje. Den gjennomsnittlige produksjonen kan komme opp i 10,5 millioner fat per dag.

Salget av aksjer i Aramco er et viktig element i Saudi Arabias plan om å reformere landets økonomi slik at det blir mindre avhengig av råoljeproduksjon.