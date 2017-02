Pål fra Ålesund tjener 425.000 kroner dagen

Årslønnen til Ålesund-mannen betyr at oljeserviceselskapet mener han er verd vel 425.000 kroner dagen i jobben som styreleder og konsernsjef, ifølge DN.

Det er 17.700 kroner i timelønn, eller 295 kroner i minuttet, om du vil.

Siden 2013 har Pål Kibsgaard nemlig tjent 650 millioner kroner som administrerende direktør i selskapet, en stilling han har hatt siden 2011.

Det kommer frem av rapportering sendt til de amerikanske børstilsynet Securities and Exchange Commision (SEC), som E24 også har sett. Der står det at Kibsgård tjente 18,6 millioner dollar i 2016.

Den best betalte nordmannen



Kibsgaard har jobbet i selskapet i 20 år.



De fleste regner han som verdens best betalte nordmann.

Det stive lønnsnivået til ledelsen har nå blitt et tema blant aksjonærene, og Schlumberger vil endre kompensasjonsordningen fra 2017, skriver Dagens Næringsliv fredag.



Selskapet har de siste årene tatt omfattende kostnadsbesparende grep, og et ukjent antall Schlumberger-ansatte har mistet jobben i Norge.

Mens toppsjefen har dratt inn hundrevis av millioner de siste årene, har selskapet latt om lag 50.000 ansatte gå siden 2014.

Selskapet har i dag rundt 100.000 ansatte i 85 land.

Lund kunne ha tjent mer



Høye lønninger er ikke uvanlig i olje- og gassbransjen.

Da Helge Lund var konsernsjef i gasskonsernet BG Group fra 2014, var lønnspotensialet på 28 millioner pund, eller 292 millioner kroner årlig, ifølge FT.

TIDLIGERE STATOIL-SJEF: Helge Lund

Det utgjør en dagslønn på rundt 800.000 kroner. Lund avfeide regnestykket som «useriøst».

BG Group ble rett etter Lunds ansettelse kjøpt opp av Shell, og han er ikke lenger konsernsjef.

Helge Lund sitter i dag selv i styret i Schlumberger.



Han er dog ikke i lønnskomiteen i styret, og har således ikke bestemt sin landsmann Kibsgaards massive gasje.



Schlumbergers styre har hyret inn konsulentfirmaet Pay Governance LLC for å bistå med å fastsette belønningsordninger og -nivåer.

Klatret i gradene

Før han ble øverste leder, hadde Kibsgaard flere ulike stillinger i Schlumberger, ifølge Forbes.

(saken fortsetter under bildet.)

LØNNSTABELLEN: Faksimilen viser utbetalingene til Schlumberger-ledelsen, som rapportert inn til de amerikanske børsmyndighetene SEC.

Sunnmøringen har sivilingeniør-utdannelse fra petroleumslinjen på NTNU i Trondheim, og begynte sin karriere i ExxonMobil i 1992.

Siden 1997 har han vært i Schlumberger, der han først begynte som brønningeniør i Saudi-Arabia.

I forbindelse med at Kibsgaard ble øverste leder for oljeservicegiganten for seks år siden, sa norske Tore Sanvold, som da hadde sittet i Schlumberger-styret i en årrekke, følgende til DN:



– Pål er en usedvanlig kompetent person. Han er sterk faglig, og har en veldig stor forståelse for kundenes virkelighet og kundenes behov. Dessuten er han en fremragende leder.

Året før han erstattet Andrew Gould som konsernsjef jobbet sunnmøringen som selskapets tekniske direktør, chief operating officer (COO).

Schlumberger er verdens største oljeserviceselskap. De har hovedkontorer i Paris, Haag og Texas, og ifølge Dagbladet bodde Kibsgaard i Paris da han fikk toppsjefjobben i 2011.