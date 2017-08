Analytiker: Russisk gassflyt til Europa kan straffe Statoil

I en fersk oppdatering tar analytiker Anders Holte i Danske Bank for seg implikasjonene strukturelle endringer i gassmarkedet kan få for det norske energilokomotivet Statoil.

Holte tror gassprisene vil holde seg på dagens nivå de neste årene, og viser til at eksportkapasiteten fra Russland til Tyskland er ventet å doble seg innen utgangen av 2019.

Han at gassprisene vil holde seg mellom fem og seks dollar per million britiske termisk enhet (MMBtu) frem mot 2020.

Til sammenligning oppnådde Statoil en gjennomsnittlig gasspris på 5,30 dollar gjennom årets første halvår.

Dagens gasspriser ligger langt under det som har vært vanlig de siste årene (se figur nederst i saken).

I Danske Bank ser man et oppsving i prisene resten av året, men en mer smertefull utvikling på lengre sikt.

– Da etterspørselen vil reduseres grunnet energieffektiviseringstiltak og Russlands ekspansjon av sin rørkapasitet til Tyskland med 100 prosent, ser vi på gassmarkedet som strukturelt utfordret, skriver Holte.

Anbefaler «hold»

Danske Bank har dermed en uendret «hold»-anbefaling på Statoil-aksjen.

Kursmålet settes til 148 kroner. Dette tilsvarer 15 ganger forventet inntjening i år, en prising av direkteavkastningen på fem prosent og en «fair verdi»-vurdering av selskapets diskonterte frie kontantstrøm.

– For Statoil mener vi gasseksponeringen i Europa på kort sikt burde løfte estimatene for andre halvår 2017 (...) men det er ikke til å komme rundt at omtrent en tredjedel av Statoils produksjon står overfor betydelig motvind fra konkurrerende, grønnere energikilder på lang sikt, skriver Holte.

Med dagens oppdatering legger Holte seg marginalt under snittet i hele den delen av analytikerkorpset som dekker Statoil:

Snittanbefalingen er «hold», med et mediankursmål på 149 kroner og en ren middelverdi på 150,71 kroner.

Storprosjekt på gang

Russland er allerede i dag Europas største gassleverandør, med Norge på annenplass.

Tyskland, Europas største gasskonsument, får omtrent 40 prosent av sitt forbruk dekket fra Russland. Ifølge en rapport fra analysehuset Wood Mackenzie, gjengitt av Bloomberg, er avhengigheten ventet å øke med mer enn 50 prosent frem mot 2025.

Både for å bøte på dette, og samtidig forbedre og kostnadseffektivisere fraktprosessen, arbeides det blant annet med prosjektet Nord Stream 2 – et utvidelse av et rørsystem som skal strekke seg fra nord i Russland til Nordvest-Europa.

Nord Steam 2 er ventet å være i drift fra slutten av 2019, og vil ifølge produsenten kunne dekke en tredjedel av EUs importbehov.

Skeptikerne mener for øvrig at gassetterspørselen vil toppe ut i neste tiår, for så å erstattes av fornybare energikilder.

Les mer: Leder Europas største kraftselskap: Tror gass blir mindre viktig