Oljegiganter varsler jobbkutt

Saken oppdateres.

Onsdag varslet både Statoil og Shell Norge at de igjen må nedbemanne.

Statoil kutter 350 årsverk frem til og med 2019 i sokkelorganisasjonen, bekrefter selskapet overfor E24.

I tillegg vil ytterlige 80 årsverk som tidligere er annonsert forsvinne.

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte kuttene. Avisen skriver at så mange som 500 årsverk kan forsvinne.

Statoil er overfor E24 imidlertid klar på at det er snakk om 430 totalt.

Kutter uten oppsigelser

Nedbemanningen som ble kjent onsdag er en del av Statoils større arbeid med driftsbemanningen på norsk sokkel.

Her så Statoil på mulighetene for å nedbemanne med rundt 600 stillinger i perioden 2016 til 2019.

Denne prosessen går parallelt med forbedringsprogrammet Step i Statoil, og har ikke noe med den å gjøre direkte. I Step ble flere tusen stillinger nedbemannet.

– I går vedtok Statoil bemanningsrammen for driftsorganisasjonen for sokkelen, og det ble besluttet en nedbemanning på totalt 350 årsverk, sier Morten Eek, informasjonssjef for Statoils virksomhet på norsk sokkel, til E24.

Konsernsjef i Statoil Eldar Sætre

Dette rammer fagarbeidere og ledere offshore, samt forpleiningsansatte.

– Vi jobber langsiktig og dette skal skje gradvis frem til og med 2019. Nedbemanningen skal løses med naturlig avgang og oppbemanning på nye felt, understreker han.

Det blir dermed ikke snakk om noen oppsigelser i denne runden, og i tillegg til naturlig avgang, så skal Statoil begynne å oppbemanne Gina Krog-feltet i år, Aasta Hansteen neste år og deretter Johan Sverdrup i 2019.

Disse feltene vil kreve en rekke arbeidere, som altså kan flyttes over i prosessen fra andre felt.

Vil ikke utelukke flere justeringer



Statoil har tidligere besluttet å redusere bemannningen i operasjonsstøttegruppene på land med rundt 80 årsverk i det samme programmet.

Dermed skal altså 430 årsverk ut fra driftsorganisasjonen frem mot utgangen av 2019.

(saken fortsetter under bildet.)



KUTT: Lavere aktivitet, blant annet ved Ormen Lange-anlegget på Nyhavna i Aukra, fører til stillingskutt i Norske Shell.

Statoil vil ikke utelukke at det kan komme flere justeringer, når de jobber med å effektivisere driftsorganisasjonen og tilpasse bemanningen til den aktiviteten de forventer fremover.

– Man gjør dette fordi vi ser at vi får et lavere aktivitetsnivå (selv om det kommer nye felt til, journ.anm.) og fordi vi ser at det er andre og mer effektive måter å drive virksomheten vår på sokkelen, sier Eek i Statoil.

231 mister jobben i Shell



På hovedkontoret til Shell Norge i Tanager fikk de ansatte beskjed om at 75 fast ansatte og 156 innleide medarbeidere mister jobben, melder NRK.

Kuttene var uunngåelige, ifølge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Shell Norge, Jan Soppeland. Han viser til at store prosjekter på Draugen i Norskehavet og på gassbehandlingsanlegget Nyhamna på Aukra går mot slutten.