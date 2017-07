Saken oppdateres.

Statoil fortsetter sin brasilianske satsing med en ny avtale som innebærer at selskapet overtar QGEPs andel på 10 prosent i lisens BM-S-8 i Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil. Oppkjøpet gjør at Statoils eierandel øker fra 66 til 76 prosent i lisensen.

Statoils blar opp tilsammen 379 millioner dollar, ifølge meldingen fra selskapet. Dette tilsvarer 3,2 milliarder kroner med dagens kurs.

Lisensen ligger sør for Rio de Janeiro og inneholder en betydelig del av det såkalte Carcara-funnet med olje. Ifølge Statoil er det utvinnbare ressurser tilsvarende 700 millioner til 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i lisensen.

Statoil kjøpte seg opprinnelig opp i lisensen i 2016, da de overtok Petrobras sitt operatørskap.

Gjennom dette håpet mener Statoil at sjansen deres for å bli operatør for hele Carcara-funnet øker.

– Dette kjøpet er enda et uttrykk for vår tro på Brasil, som er et av Statoils kjerneområder. Det styrker også vår stilling i et funn i verdensklasse, som passer godt til vår kompetanse og kapasitet. Transaksjonen støtter vår strategi om å utnytte muligheter som har høy verdi og lave utslipp, sier Anders Opedal, tidligere konserndirektør for drift, som nå er Statoils landsjef i Brasil, i en uttalelse.

Statoil påpeker at halvparten av kjøpesummen betales når transaksjonen gjennomføres, mens resten gjennomføres når visse betingelser oppfylles.

– Disse er delvis knyttet til lisenstildelingen, men hovedsakelig til den framtidige samordningen av Carcará-feltet, skriver Statoil.

Leter og utvinner

Statoil har allerede produksjon i Brasil i dag på Peregrino-feltet, som ligger i Campos-bassenget lenger nord for Santos.

Her produserer selskapet om lag 65.000 fat per dag for tiden, og det gjenstår mellom 300 og 500 millioner fat olje, ifølge selskapet. Samtidig pågår utbyggingen av Peregrino fase to, som inneholder ytterligere 225 millioner fat olje.

Statoil er operatør og eier 60 prosent av Peregrino. I tillegg eier de også 35 prosent av lisens BM-C-33 i Campos-bassenget, som de også er operatør for. Her vurderes det en utbygging av funnene Pão de Açúcar, Gavea og Seat som inneholder rundt én milliard fat.

På toppen av dette kommer altså lisens BM-S-8 som de nå har kjøpt seg opp i, og 10 leteblokker, hvorav Statoil er operatør for seks av dem.