Alcoa skal kjøpe vindkraft i 15 år: Bygger milliardprosjekt i Troms

Prime Capital har bestemt seg for å bygge ut vindkraftverkene Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya, 30 km vest for Tromsø.

Det samlede prosjektet går under navnet Nordlicht og blir på til sammen 281,4 megawatt. Dette er Europas største landbaserte vindpark så langt i år.

Det skriver Siemens Gamesa, som har fått kontrakt på turbinene, i en pressemelding.

Aluminiumsselskapet Alcoa har avtalt å kjøpe strømmen i en periode på 15 år. Den skal brukes på smelteverket i Mosjøen, som er ute etter billig fornybar strøm på lange kontrakter.

– Med denne nye langsiktige avtalen vil vi ta et nytt steg frem mot lavutslippssamfunnet, sier Alcoas Norgessjef Kai Rune Heggland i en pressemelding.

– Samtidig er det ingen tvil om at vår bærekraft og konkurranseevne bare kan sikres hvis vi har tilgang til kraft til globalt konkurransedyktige priser, sier han.

Vindkraftutbygginger i Norge koster normalt rundt 10-12 millioner kroner per megawatt som installeres. Hvis det også er tilfelle her, vil dette prosjektet utgjøre en samlet investering på opp mot tre milliarder kroner.

En annen ting som muliggjør prosjektet er støtte fra statlige GIEK, som garanterer for Alcoas kraftkjøp med et samlet garantiansvar på 530 millioner kroner.

– Garantien kommer begge parter til gode; kjøper kan inngå en forutsigbar og langsiktig kraftavtale, og selger begrenser sin risiko for tap ved at kraftselger kan kreve GIEK hvis kraftkjøper misligholder sin betalingsplikt, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Dette er GIEKs første garanti under Kraftgarantiordningen, som Stortinget vedtok i 2009 og som gjør at GIEK kan garantere at finansinstitusjoner får betalt for langsiktige kraftavtaler. Rammen i ordningen er på 20 milliarder kroner.

DNB Markets har hjulpet Prime Capital med å etablere prosjektets kraftavtaler.

– Fremover kan kraftgarantier fra GIEK bidra til å skape et mer effektivt marked for langsiktige kraftkontrakter fordi flere kraftkjøpere og selgere kan være aktuelle som motparter i kraftkontrakter, sier rådgiver Karl Magnus Maribu i DNB Markets.

Tyske investorer

Investorene som står bak prosjektet er et tysk pensjonsfond, Ärtzeversorgung Westfalen-Lippe, og Siemens Project Ventures. Dette er ÄVWLs første direkte investering i vindkraft på land, skriver fondet i en pressemelding.

Det er kapitalforvalteren Prime Capital som tilrettelegger investeringen.

Dette er andre gang at en industrigigant inngår en større, langsiktig kraftavtale med vindkraftleverandører i Norge. Norsk Hydro inngikk nemlig en lignende avtale med utbyggerne av Norges største vindpark på 1.000 megawatt på Fosen.

Fornybarorganisasjonen Norwea jubler over at enda en slik avtale er inngått. Det er mulig fordi kostnadene for vindkraft har falt mye de siste årene.

KJØPER STRØM: Vindkraften skal brukes her i Alcoas smelteverk for aluminium i Mosjøen.

– Nå er ikke Hydros avtale på Fosen en enslig svale. Dette er den andre avtalen på rundt 1 terawattime som går til norsk kraftkrevende industri. Det gleder oss at kostnadene er på et nivå som kan gjøre den typen avtaler, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea til E24.

– Hva er det som gjør at dette prosjektet nå bygges ut?

– Det er to ting. Prisen på vindkraft, og avtalen med Alcoa, sier Aasheim.

Tror på flere avtaler

Norwea mener avtalen viser at norsk vindkraft er konkurransedyktig med andre kilder. Tidligere har norske kraftkrevende bedrifter inngått langsiktige kraftavtaler med vannkraftbransjen.

– Blir det flere slike avtaler fremover?

– Jeg skal være såpass breial å si at vi kommer til å se flere slike dealer. Det er en direkte konsekvens av at norsk vindkraft nå er den billigste nye kraftproduksjonen i Europa, sier Aasheim.

Det er vanskelig å verifisere om det er riktig, men kostnadene for vindkraft har blitt redusert i det siste, både gjennom teknologiutvikling, masseproduksjon av større og mer effektive turbiner og mer optimal plassering av vindparkene.

Den siste tiden har utenlandske investorer bidratt til rekordhøy utbygging av vindkraft i Norge, blant annet på grunn av Statkrafts milliardprosjekt på Fosen.

Les mer: Utenlandske penger gir nordisk strømboom

– Vi håper at vi også snart kan få til nyetablering av industri i Norge, enten det er nye smelteverk eller datahaller, sier Aasheim.

Større turbiner

Prosjektet i Troms skal bestå av 67 Siemens-turbiner på 4,2 megawatt hver. Dette er de største turbinene som er brukt i Norge, etter at tidligere landbaserte kraftverk baserte seg på turbiner på to til tre megawatt. Fosen-parken har lagt opp til å bruke Vestas-turbiner på 3,6 megawatt.

Også vindparken Sørfjord skal bruke turbiner på 4,2 megawatt, ifølge Norwea.

Større turbiner gir lavere investeringskostnader, fordi det kreves færre turbiner for å oppnå den ønskede kapasiteten på et anlegg.