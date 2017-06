Putins uttalelser om Norge kom under et møte med sjefene for internasjonale nyhetsbyråer i St. Petersburg torsdag, skriver Dagens Næringsliv.

I en samtale med Peter Kropsch, sjef for tyske DPA, ble presidenten spurt om hvilke områder han ser for seg at Russland og Europa kan samarbeide på fremover.

Her nevnte Putin energisektoren som et mulig samarbeidsfelt og la frem flere argumenter for at Tyskland bør se til Russland for å få dekket sine energibehov. Ett av dem var dette:

– Hva er kilden til energiressurser for Tyskland? Norge, deres ressurser er i ferd med å forsvinne, i tillegg til i andre land der vi ser de samme tendensene, sa Putin.

Ifølge DN utdypet han ikke noe om når de norske ressursene eventuelt skal forsvinne.

Kniver i gasstoppen



Norge er den nest største eksportøren av naturgass og olje til EU, bare slått av Russland.

Russland leverte i fjor 38 prosent av all importert gass til Europa, mens Norge leverte i underkant av 36 prosent, ifølge EUs statistikkbyrå.

Den russiske olje- og gasseksporten til Europa har falt noe de siste årene i kjølvannet av Ukraina-krisen.

Norges eksport av gass gjennom rør til Europa satte i fjor ny rekord for andre år på rad.

I Europa brukes gassen i industrien og til å produsere elektrisitet i gasskraftverk, men husholdninger står for mesteparten av det europeiske forbruket, gjennom oppvarming av hus og matlaging med gassfyrte komfyrer.