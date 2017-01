Alle i Rolls-Royce Marine i Norge tilbys sluttpakke

Saken oppdateres.

De ansatte fikk sluttpakketilbudet mandag, skriver Sunnmørsposten.

– Jeg vil gjerne understreke at dette er en frivillig ordning. Vi har ikke satt noe mål på antall søknader som kan komme inn, opplyser kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk til avisen.

Hun legger til at tilbudet om å ta sluttpakke er ett av tiltakene konsernet gjennomfører for å kutte kostnader. De ansatte har etter det avisen kjenner til to ukers frist på å søke. Utenom oppsigelsestiden tilbyr selskapet tre til sju måneders lønn. Etter planen skal sluttpakkene tre i kraft 1. mars.

Rolls-Royce opplyste i desember at de planla å nedbemanne med 800 ansatte i marinedivisjonen globalt. 1. desember i fjor hadde selskapet rundt 1.800 ansatte i Norge, 1.630 av dem jobber ved fem avdelinger i Møre og Romsdal.

Over en tredjedel i Norge



Marinedivisjonen består av rundt 4.800 ansatte fordelt i 34 land.

Siden 2015 har konsernet kuttet om lag 1.000 arbeidsplasser, og halvparten av disse har blitt kuttet i Norge, kommer det frem av pressemeldingen.

– Det er aldri lett å måtte gå til det skritt å nedbemanne, men vi har ikke andre valg enn å fortsette med å tilpasse oss markedet. Vi har en grunnleggende sterk virksomhet som skal jobbe seg gjennom kortsiktige men store utfordringer, og samtidig fokusere for fremtidig teknologi som skal skape vekst, sa Mikael Makinen, divisjonsdirektør for Marine i Rolls-Royce i en pressemelding i desember.

Må kutte og utvikle seg



Det er de tøffe tidene i oljenæringen som er hovedårsaken bak kuttene, og kommunikajsjonsdirektør Wollebæk sier at de nå er nødt til å få ned kostnadene i et vanskelig marked.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke land som blir rammet av kuttene, men ifølge kommunikasjonsdirektøren er det naturlig å anta at det vil kuttes i norske arbeidsplasser.

– Det er sannsynlig at det vil ha en effekt på oss i Norge også, siden vi tross alt er en stor andel av de ansatte i marinedivisjonen, sa Wollebæk til E24 i desember.