Går av som LO-leder – beholder millionlønn

– Avtalen er med arbeidsplikt. Jeg skal blant annet være styreleder i Norsk Folkehjelp, sier Kristiansen til Dagens Næringsliv.

Ordningen har vært benyttet for avgåtte LO-ledere i flere tiår. Hennes forgjengere på LO-toppen – Yngve Hågensen, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen har alle har nytt godt av at LO formelt ansatte dem som konsulenter eller rådgivere på full lønn etter at de gikk av som LO-ledere.

– Jeg var ansatt på samme lønn fram til jeg fylte 65 år, deretter gikk jeg på ordinær pensjon. Jeg møtte hver dag. Ordningen ble innført under Tor Aspengren i 1969, sier Yngve Hågensen.

FrP ut mot videreføringen

Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson reagerer sterkt på at LO-leder Gerd Kristiansen beholder lønnen etter at hun går av.

– Dette er en hån mot vanlige arbeidsfolk. Gerd Kristiansen og LO viser med dette at det er stor forskjell på liv og lære når hun nå får en fallskjerm verdt mange millioner kroner, sier Erlend Wiborg i Frp i en pressemelding.

Han er sterkt uenig i at Kristiansen skal beholde utbetalingene etter hun går av.

– Jeg oppfordrer Gerd Kristiansen til å si fra seg denne gullkantede fallskjermen, hvis hun ikke gjør det mister LO all troverdighet når de kritiserer fallskjermer i private bedrifter.