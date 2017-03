Fersk Nav-rapport: Tror ledigheten vil reduseres med 8.000 de neste to årene.

Nav tror det blir færre arbeidsledige i 2017, og enda færre i 2018, det kommer frem av rapporten «Arbeid og velferd» som ble lagt frem onsdag.

− Vi anslår at antallet helt ledige vil gå ned fra et gjennomsnitt på 84.000 i 2016 til 79.000 i 2017, noe som tilsvarer en ledighet på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav i rapporten.

I Navs egne prognoser kommer det frem at dette tallet skal ytterligere ned til 76.000 i 2018.

Fortsatt regionale forskjeller

De siste to årene har vært preget av store geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet, der Vestlandet og særlig Rogaland har blitt hardt rammet som følge av oljebremsen. Til tross for den økte ledigheten i Rogaland over tid, så man at ledighetsveksten flatet ut i andre halvår av 2016.

Det siste året steg ledigheten mest i Møre og Romsdal og Hordaland.

Med spådd nedgang i oljeinvesteringene i 2017 mener Nav at de regionale forskjellene fortsatt vil være med inn i 2017, da dette vil bidra til at sysselsettingen i oljerelatert virksomhet vil fortsette å falle.

NEDGANG: Slik spår Nav utvilingen i arbeidsledigheten de neste to årene.

– Den oljedrevne nedgangskonjunkturen ser nå ut til å gå mot slutten og vi venter at vi går inn i en moderat oppgangskonjunktur i år og i 2018. Vi venter imidlertid fortsatt nedgang i oljeinvesteringene i år, mens vi forventer en utflating i 2018. Vi anslår derfor at sysselsettingen innen utvinning av olje og gass og innen industri- og tjenestenæringer som leverer til oljeindustrien vil fortsette å falle, men at nedgangen avtar gjennom prognoseperioden, skriver Nav.

Trendene fortsetter



Ifølge rapporten vil konsekvensene av dette dempes noe av lav kronekurs, som vil gi økt eksport og økte investeringer i tradisjonell industri.

Det forventes økt aktivitet og økt sysselsetting både i år og neste år i andre deler av industrien. Den økte sysselsettingen i bygg- og anlegg de siste årene tror Nav vil fortsette i tiden fremover.

– Vi legger i vår prognose til grunn at sysselsettingen innen bygge- og anleggsbransjen vil fortsette å øke de neste årene. Arbeidsledigheten har det siste året gått ned for bygge- og anleggsarbeidere, og det er grunn til å tro at denne nedgangen fortsetter, skriver Nav.

I tillegg trekkes det frem at reiselivet har hatt gode effekter av lav kronekurs, og at det vil fortsette å gi økt sysselsetting i overnattings- og serveringsvirksomhet frem til 2018.