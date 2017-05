Bruker «dataspill» for å finne de rette hodene

Kampen om de beste IT-hodene i Norge tilspisser seg stadig, og rett før jul ble det kjent at DNB i løpet av 2017 skal ansette 100 IT nye IT-folk, for å dekke en etterspørsel som ifølge banken er «umettelig».

For å følge utviklingen, og gjøre seg attraktive for nyutdannede og andre unge, har IT- selskapet Evry lagt totalt om på hele rekrutteringsprosessen, hvor de over en periode planlegger å ansette 400 nye i Norge.

Fra høsten av er 100 nye ansatte på plass hos selskapet, og før disse personene var på så mye som et intervju var de gjennom en digital utvelgelsesprosess.

Bruker dataspill



– Den første «screeningen» som ble gjort var «gamification». Dette er helt nytt for oss, og jeg tror ikke det er så mange andre i Norge som har gjort det før oss, sier Bente Kristiansen, leder for Employer Branding hos Evry.

«Gamification», eller «spillifisering» på norsk, handler om å bruke spillmekanismer, eller elementer man vanligvis kjenner fra spill, i andre sammenhenger.

– Man logger seg inn via mobiltelefonen, og det er mer en spillopplevelse, enn en standard test. Der måler vi generelle mentale evner, og logisk tenkning, sier Kristiansen.

Alle de rundt 400 personene som søkte på Evrys utlyste stillinger fikk bli med i den første fasen. Etter å ha spilt seg gjennom den første delen av rekrutteringen, fikk kandidatene en ny test.

– Etter det fikk man en link til en personlighetstest, før søkerne i siste del måtte sende inn en video av seg selv, der de svarer på tre spørsmål, sier Kristiansen.

Først etter at kandidatene hadde vært gjennom de tre stegene ble i overkant av 100 personer kalt inn til speed-intervjuer hos Evry.

Kristiansen er positiv til den nye rekrutteringsformen, og sier at de tidligere kun brukte de mer tradisjonelle metodene, med CV, søknad og personlighetstester.

– Det gir en mye større objektivitet, siden vi ved hjelp av testene også kunne måle kandidatene opp mot den kompetansen som var viktig for oss, og vi mener vi har får et mye mer korrekt og forskningsbasert resultat å forholde oss til, sier Kristiansen.

Positive prøvekaniner



Belma Huskic (25) og Stein Olav Øen (26) er begge nyansatte i Evry, og de stiller seg begge positive til den noe annerledes ansettelsesprosessen som de måtte gjennom før de ble ansatt.

– Jeg har vært på en del intervjuer, og det var litt deilig med variasjon, og prøve noe nytt, sier Øen.

Han peker blant annet på at man gjennom prosessen skaffer seg selvtillit, og sånn sett kan være mer komfortabel i det man kommer på intervju første gang.

Ingen av de to syntes sier de fant noe negativt, til tross for at de måtte gjennom standardiserte tester.

– Vanligvis sender man inn en karakterutskrift, det er også en form for test, og som kanskje ikke i alle tilfeller viser dine fulle evner, sier Huskic.

Gjør seg mer attraktive



Ideen med å benytte seg av «gamification» fikk Evry gjennom en av sine leverandører, og i tillegg til at rekruttererne mener de har bedre grunnlag for ansettelse, hevder selskapet de også har fått en positiv sideeffekt, som de ikke nødvendigvis forventet på forhånd.

Ved at de gjennom å benytte en utradisjonell vei til rekruttering har de også blitt mer enn «trauste Evry», ved å endre inntrykk hos studenter og unge jobbsøkere.

– Vi er opptatte av å være en attraktiv arbeidsgiver, og ønsker også å fremstå som det innovative selskapet vi er. Et som tar i bruk nye teknologier, og som er helt i front – et selskap som tør utfordre seg selv, sier Kristiansen.