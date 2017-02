Tesla-Musk krangler med ansatt

– Det er på tide at Tesla lytter, skriver Jose Moran på nettstedet Medium.

Han sier at han har jobbet fire år på Tesla-fabrikken i Fremont, California, hvor selskapet har hatt biler i produksjon omtrent like lenge, og at han er stolt over å utvikle grønne biler til massene.

– Men dessverre føler jeg ofte som jeg jobber for et firma for fremtiden med arbeidsforhold fra fortiden, skriver Moran.

Han har tatt initiativ til å organisere Tesla-arbeiderne i en fagforening, og sier at han har tatt kontakt med fagforeningen United Automobile Workers for å få støtte.

Moran klager over at de over 5.000 medarbeiderne hos Tesla ofte jobber mer enn 40 timer i uken, i tillegg til betydelige mengder overtid. Kombinert med hardt fysisk arbeid kan dette føre til skader som kunne vært unngått, sier han.

– Det er mye bøying og strekking og ekstra fysisk bevegelse for å gjøre jobber som kunne vært forenklet hvis arbeidernes innspill ble ønsket velkommen, sier han.

– Hvis du legger til mangel på arbeidskraft og konstant press for å arbeide raskere for å nå produksjonsmålene, så må det skje skader, sier han, og legger til at seks av åtte av kollegaene på hans team var sykemeldt samtidig for en tid tilbake.

Tesla-sjef Elon Musk slår hardt tilbake mot Moran, ifølge magasinet Gizmodo.

– Vår forståelse er at denne fyren ble betalt av UAW for å komme inn i Tesla og agitere for en fagforening, skal Musk ha skrevet i en direktemelding til Gizmodo via meldingstjenesten Twitter.

– At Musk prøver å kaste smuss på meg sånn, det er for ille, svarer Moran ifølge Bloomberg.

Musk avviser også klagene om arbeidstid. Han bekrefter at bedriften noen ganger pålegger de ansatte å jobbe overtid for å hente seg inn igjen etter en produksjonsstans, men sier ifølge Gizmodo at denne overtidsbruken faller nesten hver uke.

– Får ikke betaling

Den Tesla-ansatte får støtte fra fagforeningen UAW, som avviser påstandene fra Musk om betaling.

– Moran får ikke og har ikke fått betaling fra UAW, skriver UAW på sine nettsider.

– Vi håper at Tesla vil be den ansatte, Moran, om unnskyldning for å ha spredt falske nyheter om ham. Vi kan bekrefte at Moran og andre hos Tesla har oppsøkt UAW, og vi ønsker dem velkommen med åpne armer, skriver UAW.

Klager på fagforening

Ifølge Gizmodo beskylder Musk UAW for å ha bidratt til å ta livet av New United Motor Manufacturing, et firma eid av Toyota og GM som drev fabrikken i Fremont frem til det gikk konkurs i 2009. Fabrikken ble deretter kjøpt av Tesla i 2010.

– Jeg mener dette angrepet er moralsk opprørende, sier Musk ifølge magasinet.

– Tesla er den siste bilprodusenten som er igjen i California, fordi kostnadene er så høye, sier han.

Klager på lønnen

Ifølge Moran er Tesla-lønna på mellom 17 og 21 dollar timen (142-175 kroner timen), og dermed lavere enn snittlønnen for amerikanske bilarbeidere som han oppgir til 25,58 dollar i timen.

Ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics var timelønnen innen bilproduksjon i snitt på 28,61 dollar i fjor, men for dem som lager bildeler var den på under 20 dollar timen.

– Selskapet har nå begynt å svare. I november tilbød de å øke de ansattes grunnlønn, for første gang på lang tid, skriver Moran.

STORE FORSKJELLER: Denne grafen viser organisasjonsgraden i noen utvalgte land, inkludert Norge og USA. Tallene er fra OECD, via nettsiden arbeidslivet.no, som drives av LO-systemet og Fafo.

Tesla har ikke kommentert saken på sine nettsider, men sier ifølge Business Insider at dette ikke er første gang det har vært forsøk på å organisere de Tesla-ansatte.

Ifølge Gizmodo sier Musk at Teslas startlønn er høyere enn startlønnen for UAW-organiserte, og at Tesla som bedrift er nøytral til fagforeninger.

Krevende sjef

I en to år gammel biografi skrevet av Ashlee Vance beskrives Elon Musk som en krevende sjef, som i perioder kan jobbe døgnet rundt for å nå sine mål, men som også krever mye av sine ansatte.

– Alle jobbet 20 timer i døgnet, og han jobbet 23 timer, sier en av kildene i biografien om oppstarten av X.com som senere ble til betalingstjenesten PayPal, her sitert via New York Times.

Musk har nektet for en annen anekdote i biografien, nemlig at han skal ha skjelt ut en ansatt for å ha vært til stede ved sitt barns fødsel i stedet for å være på jobb.

Saken fortsetter under annonsen.

– Det er totalt BS (tøv) og sårende å hevde at jeg ba en fyr om å gå glipp av sitt barns fødsel for å delta på et firmamøte. Det ville jeg aldri gjøre, skrev Musk på Twitter i 2015.

Lavere organisasjonsgrad

Fagforeninger er mindre utbredt i USA enn i Norge og svært mange andre industrialiserte land. Bare 11 prosent av amerikanske arbeidstakere er organisert, ifølge U.S. Bureau of Labor Statistics.

Til sammenligning er mer enn halvparten av arbeidstakerne i Norge organisert, ifølge FAFO.

I tillegg til Tesla har Elon Musk også drevet selskapet SpaceX siden 2002. Selskapet utvikler raketter for romindustrien og har blant annet en kontrakt verdt 13 milliarder med Nasa for leveranser til den internasjonale romstasjonen.

Nå skal også solcelleselskapet SolarCity integreres i Tesla, som vil tilby elbiler, solceller og batterilagring av strøm gjennom produktet Powerwall.