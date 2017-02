Torsdag ettermiddag avslørte VG at regjeringen senere på ettermiddagen ville gå ut med planen om å endre handlingsregelen fra fire til tre prosent. Handlingsregelen regulerer hvor stor andel av Oljefondet som skal skytes inn i økonomien gjennom statsbudsjettet hvert år.

Forslaget fra finansminister Siv Jensen er fornuftig.

Både fordi det kan bidra til å dempe den offentlige bruken av oljepenger, og fordi det har vist seg vanskelig å levere fire prosent avkastning år etter år. I en lavrenteverden er fire prosent mye.

Timingen er imidlertid underlig . Siv Jensens pressekonferanse er torsdag klokken 15.30. Hun har med seg sin sjef, statsminister Erna Solberg. De vil begge skinne i det samme, økonomisk ansvarlig lyset.

Da blir det lite lys igjen for Olsen å skinne i, når han kun to og en halv time senere, klokken 18:00, holder sin årlige tale i Norges Banks storsal.

Snakkisen under den påfølgende middagen på Grand hotell blir ikke Olsens tale. Det alle kommer til å snakke om, meg selv inkludert, er finansministerens pressekonferanse noen timer i forveien.

Har Erna og Siv blingset på kalenderen? Dobbelbooket? Glemt hele årstalen til Øystein Olsen, kanskje? Nei, selvsagt ikke. De er begge invitert og vil så vidt meg bekjent begge være til stede under talen og middagen.

Regjeringen sier behandling av saken har ligget inne i kalenderen lenge, og at de følger sin timeplan. Olsen skal visstnok også ha blitt orientert før nyheten sprakk torsdag ettermiddag. Hvordan han reagerte vites ikke.

Ekstra underlig blir timingen når man kjenner litt av bakteppet. For ideen om å kutte handlingsregelen til tre prosent, er faktisk Øystein Olsens. Det var i hvert fall han som første gang lanserte ideen offentlig, og det under i sin aller første årstale som sentralbanksjef i 2012.

Olsen hadde ikke engang avsluttet talen sin den gang før daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) hadde rukket å latterliggjøre verten og hans forslag. Opposisjonen, anført av Høyres partileder Erna Solberg, var også lunken (om enn mer dannet) til den sylferske sentralbanksjefens forslag.

Nå, fem år senere, er det altså Olsens egen idé som hans sjef bruker til å sette ham i skyggen. På Olsens dag.

Synes Siv Jensen at sentralbanksjef Øystein Olsen får for mye oppmerksomhet? Eller trenger hun rampelyset så ofte som mulig nå som valget nærmer seg?

Én ting kan imidlertid ingen ta fra Olsen: Fem år etter at han som debutant ble latterliggjort og avvist, fikk han viljen sin til slutt. Forslaget var så godt at det var verdt å sette Olsen i skyggen for.

Den æren skal Olsen ha på sin store dag.