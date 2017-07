Stormberg preges av svak krone

Stormbergs driftsresultat falt fra 22,7 millioner kroner i 2015 til 11,6 millioner kroner i 2016, skriver Finansavisen.

Omsetningen falt med 9 prosent.

– Vi har i 2016 ikke hatt fokus på vekst, men tvert imot arbeidet for å redusere den delen av omsetningen som er ulønnsom, sier gründer og administrerende direktør i Stormberg Group, Steinar J. Olsen, til avisen.

I Kina har Stormberg 30 fabrikker, noe som har bydd på utfordringer når den norske kronen har svekket seg. Stormberg har all sin produksjon i utlandet - det lønnet seg mye bedre før enn nå.

Stormberg-sjefen sier til Finansavisen at den svekkede kronen har ført til høyere priser på import, noe som bidrar til at de må effektivisere mer her hjemme. Dette har de blant anet gjort ved å fokusere på opplæring av de ansatte.

– Vi har også tatt en grundig gjennomgang av forretningen vår, og kuttet produkter og aktiviteter som ikke bidrar til å styrke bunnlinjen, sier han.