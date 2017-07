Fersk rapport: Dette er verdens lateste

Ved å samle inn data fra folks skrittellere har forskere ved Stanford-universitetet i California funnet frem til hvem som er mest aktive på kloden.

Over 70.000 mennesker rundt om i verden har registrert antall skritt de går i løpet av en dag på aktivitets-appen Argus, skriver BBC.

Nå har dataene blitt analysert, og det viser seg at innbyggere i Hongkong er de mest aktive i verden. De lateste bor i Indonesia.

Takle overvekt hos befolkningen

Det globale gjennomsnittet ligger ifølge forskerne på 5.000 skritt om dagen. Innbyggerne i Hongkong går rundt 6.880 skritt om dagen, opp mot «late» 3.513 skritt om dagen i Indonesia.

Funnene fra studien, som først ble publisert i tidsskriftet Nature, kan nå gi et verdifullt innblikk i folks helse, ifølge forfatterne selv.

– Denne studien er tusen ganger større enn noen annen tidligere studie av menneskelig bevegelse, sier Scott Delp, som er en av forskerne bak rapporten, til BBC.

Forskerne ved Standford mener videre at funnene bidrar til å avdekke globale mønstre for overvekt, og at dataene kan inspirere til nye ideer for hvordan hvert enkelt land kan takle overvekt-relaterte problemer i befolkningen.

VERDENS AKTIVITETSNIVÅ: Figuren viser hvordan gjennomsnittlig antall skritt er fordelt rundt om i verden. Blå og grønn farge markerer et høyt aktivitetsnivå, hvor Norge (i lysegrønt) har et gjennomsnitt på rundt 5.500 skritt. Sverige (i blått) scorer høyere.

Svenskene er blant de mest aktive

Norge kommer høyt opp på listen over de mest aktive, men både Russland og Sverige har et høyere aktivitetsnivå.

I stedet for å benytte seg av en skala som ser på forskjellene mellom fattig og rik, har forskerne benyttet seg av lignende metoder for å komme frem til forskjellen mellom de mest aktive og de lateste.

Denne forskjellen, som forskerne kaller for aktivitetsulikhet, peker videre på hvor stor del av befolkningen som er overvektige.

– For eksempel hadde Sverige et av de minste gapene mellom aktivitetsrike og aktivitetsfattige. Landet hadde også en av de laveste fedme-ratene, sier forsker Tim Althoff.