Her er USAs rikeste personer

Det er ingen ringere enn Microsoft-gründer Bill Gates, og han har nå blitt enda rikere:

Gates' formue har vokst med 8 milliarder dollar, om lag 63,1 milliarder norske kroner.

Nå har han en formue på svimlende 89 milliarder dollar, over 702,63 milliarder norske kroner.

Nummer to er for andre år på rad Amazon-gründer Jeff Bezos. Hans formue har vokst med 14,5 milliarder dollar, til 81,5 milliarder dollar, over 643 milliarder norske kroner.

Øker mest

Forbes' gjennomgang viser at formuen til flertallet av USAs 400 rikeste personer har vokst.

Og ingen har større formueøkning enn Facebook-gründer Mark Zuckerberg. Hans formue har økt med 15,5 milliarder dollar, om lag 122,3 milliarder norske kroner, til 71 milliarder dollar, eller 560,2 milliarder kroner.

I år havnet han på 4. plass på listen.

Det var kun 51 av personene på Forbes sin liste over USAs 400 rikeste som har hatt formuer som har krympet det siste året.

Fattigere Trump



En av formuene som har krympet mest tilhører president Donald Trump. Hans formue falt ifølge Forbes' beregninger med 600 millioner dollar til 3,1 milliarder dollar.

I norske kroner tilsvarer det et fall på over 4,7 milliarder kroner til nesten 24,6 milliarder kroner.

Med dét går presidenten fra å være USAs 156. rikeste person i 2016, til den 248. rikeste nå.

Årsakene skal blant annet være trått eiendomsmarked i New York, en dyr presidentkampanje, og skyhøye advokatregninger.

Trump har hyret inn juridisk bistand til både seg selv og barna for å håndtere spesialetterforsker Robert Mueller IIIs etterforskning av Russlands forsøk på å påvirke valget. Som ledd i etterforskningen skal Mueller se på hvorvidt Trump-kampanjen samarbeidet med russerne, noe Trump hele tiden har avvist.